¿Se rayan con nada los nuevos iPhone 17? Apple responde a las quejas de los usuarios

Cientos de usuarios presentaron la queja que reiteraron los Influencers tecnológicos que ensayaron los nuevos iPhone 17 Pro y 17 Pro Max. Apple habló.

  Así, con dos días de uso, le quedó el celular al periodista argentino Federico Ini. FOTO Captura de video @fechu
    Así, con dos días de uso, le quedó el celular al periodista argentino Federico Ini. FOTO Captura de video @fechu
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 16 minutos
bookmark

Federico Ini es un periodista argentino especializado en tecnología que en su canal de Instagram, @fechu, mostró su nuevo iPhone 17 con varios rayones en su parte posterior, “luego de tenerlo adentro de un bolsillo, sin que hubiera llaves ni nada que lo dañara. Los usuarios en el punto están reportando esto como el Scratchgate”, dijo.

Según mostraron otros usuarios a través de la red social X y la plataforma Reddit, los nuevos smartphones iPhone 17 Pro y 17 Pro Max presentan arañazos y rozaduras en la parte trasera, especialmente en los modelos en color azul.

¿Qué dijo Apple con relación a los rayones de su nuevo iPhone?

Apple habló esta semana y aclaró que los problemas de arañazos identificados en los nuevos iPhone 17 Pro, son marcas de “transferencia de material” que aparecen por el uso de soportes MagSafe más antiguos y desgastados, y que se pueden eliminar limpiando la zona afectada.

Asimismo, parte de estas marcas se identifican con el uso de cargadores y soportes MagSafe, que se adhieren al dispositivo de forma magnética para la carga inalámbrica, tal y como han compartido algunos usuarios, que han observado estos incidentes en dispositivos de muestra en las tiendas oficiales de Apple.

Ahora, los de manzana mordida también se pronunciaron sobre ese tema y dijeron que estas muestras de desgaste en las unidades de las tiendas se deben al desgaste de soportes MagSafe antiguos utilizados en los locales.

EL COLOMBIANO en Google Discover: paso a paso para recibir las noticias en su celular

En concreto, tal y como ha explicado la compañía al medio especializado 9to5Mac, los incidentes compartidos no son arañazos ni marcas, sino que son muestras del “material transferido” del soporte antiguo al smartphone y que, por tanto, se pueden eliminar de forma sencilla limpiando la zona. Así, Apple ha adelantado que está trabajando para solucionar estos incidentes con los dispositivos de las tiendas.

Arañazos en el módulo de la cámara

Otra de las problemáticas del mencionado scratchgate son los arañazos que aparecen en los bordes del módulo de las cámaras. Ifixit detalló recientemente que se deben a su borde especialmente afilado, que propicia que la capa anodizada (acabado superficial protector) se fragmente en las esquinas provocando arañazos profundos.

Sin embargo, Apple también ha detallado al medio citado que el diseño de este módulo tiene unas características similares a los bordes de aluminio anodizado que utiliza en otros productos, como pueden ser los ordenadores Mac, y que el diseño ha sido sometido a rigurosas pruebas de la compañía.

No obstante, ha afirmado que se podrá experimentar un desgaste normal con el tiempo, incluyendo pequeñas abrasiones, debido al uso habitual del día a día.

Videos de Instagram en 5120×1080: ¿para qué sirve este nuevo formato y cómo usarlo?

*Con información de Europa Press

¿El iPhone 17 se raya con facilidad?
Apple afirma que no. Las marcas son material transferido de accesorios como cargadores MagSafe antiguos y se eliminan al limpiar la superficie.
¿Qué modelos del iPhone 17 presentan más quejas?
Los reportes se concentran en los iPhone 17 Pro y Pro Max, especialmente en el acabado azul, donde los usuarios notaron más marcas superficiales.
¿Apple reemplazará los iPhone 17 con rayones?
No. La compañía aclara que no es un defecto de fábrica, sino desgaste normal por accesorios. Recomienda limpieza y uso de cargadores en buen estado.
