“El poder militar no garantiza la victoria”: embajador iraní exige fin de ataques y negociación “justa” para la paz

El embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha recalcado este martes que la máxima potencia militar del mundo, en alusión a Estados Unidos, no ha sido capaz de “cambiar la voluntad” del pueblo iraní, durante un encuentro celebrado en Madrid, en medio de los esfuerzos por retomar las negociaciones con la Administración Trump tras la ofensiva lanzada junto a Israel contra el país asiático el 28 de febrero.
Así lo ha dicho durante un evento organizado por el Club Siglo XXI en la capital española en el que ha defendido que las autoridades iraníes han “demostrado que el poder militar no garantiza ninguna victoria sobre la voluntad de los pueblos”.
“Ningún cambio ha surgido en el país que está siendo víctima de la agresión, en este caso mi país”, ha declarado, antes de incidir en que no ha sido Teherán quien ha iniciado el conflicto en curso, que ha descrito como un “punto de inflexión” tanto en Oriente Próximo como en el orden mundial.
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En esta línea, el embajador ha considerado que cualquier análisis sobre la guerra desatada contra su país debe partir de este enfoque, reiterando que las normas tras la Segunda Guerra Mundial han sido sustituidas por “la ley de la fuerza”.
Así, ha lamentado que la guerra actual ha demostrado que estos ”valores” no pueden “garantizar la estabilidad internacional”, alegando el doble estándar aplicado a los países en el respeto al Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario o los Derechos Humanos.