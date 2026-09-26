Irán ratifica condena de 74 latigazos contra Parastoo Ahmadi por cantar sin velo en YouTube

La cantante iraní Parastoo Ahmadi fue condenada a 74 latigazos y dos años de prohibición para cantar, realizar actividades audiovisuales y salir del país, después de que un tribunal de apelación ratificara el fallo por un concierto publicado en YouTube. Ahmadi confirmó la decisión en Instagram. Según informó la agencia EFE, la Sala 16 del Tribunal de Apelación de la provincia de Qom rechazó las objeciones de la artista y de las otras ocho personas procesadas y mantuvo sin cambios la sentencia emitida en junio por la Sala 122 del Tribunal Penal de Qom. Entérese: Las mujeres se quitan el velo para resistir con históricas protestas en las calles de Irán La condena alcanza a Ahmadi, cuatro músicos y otras cuatro personas relacionadas con la producción del concierto. La cantante informó que el tribunal estableció además dos años de prohibición para ejercer actividades audiovisuales y salir de Irán. El tribunal de apelación también determinó que la decisión es “firme y de obligado cumplimiento”.

¿Por qué condenaron a Parastoo Ahmadi por su concierto en YouTube?

El caso comenzó el 11 de diciembre de 2024, cuando Ahmadi publicó en YouTube un video de 27 minutos presentado como un “concierto hipotético”. La grabación se realizó en el histórico caravasar de Deir Gachin, en la provincia de Qom.

En la presentación, la cantante aparece sin velo, con un vestido negro largo y los hombros descubiertos, mientras interpreta varias canciones junto a cuatro músicos hombres. La publicación tuvo una respuesta judicial en menos de 24 horas. Las autoridades denunciaron a Ahmadi y a los demás participantes por realizar el concierto “sin permiso” y no respetar las “normas legales y religiosas”. Lea más: Irán respondió a Colombia tras rompimiento de relaciones diplomáticas: ¿qué implicaciones tiene? Durante el proceso, las defensas argumentaron que la presentación tenía carácter artístico y que no existía intención delictiva. Esos argumentos no modificaron el fallo de primera instancia ni la posterior decisión del tribunal de apelación.

El antecedente de Parastoo Ahmadi durante las protestas por Mahsa Amini