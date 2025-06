“Deseo que Miguel se recupere pronto, pero es reprochable que intenten confundir este terrible atentado con la Consulta Popular que nada tiene que ver”, declaró, al advertir que esperaba que la Fundación Santa Fe no se prestara “para estos fines y no estén preparando ningún anuncio médico en unas horas cuando será el debate sobre la reforma laboral y la consulta popular”.

En esa línea, le envió un mensaje a los sectores de derecha: “En lugar de promover la sedición o abandonar los espacios institucionales como el Comité de Garantías o el mismo Senado, den el debate de frente. La valentía no está en silenciar ideas, sino en defenderlas con altura. Cuando el odio intenta callar, los violentos ganan y no estamos dispuestos a cederles terreno”, precisó.

En este contexto, el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático , cuestionó a la congresista: “Senadora, usted merece que la evidencie, pero no merece respuesta. Nadie da lo que no tiene ”, dijo.

Zuleta explicó que busca que no se use la sensibilidad frente a hechos “tan dolorosos de manera oportunista y baja como lo está haciendo la derecha, que la institucionalidad en salud no sea usada con fines políticos. Le solicito a la Fundación Santa Fe que no se presente para eso que ustedes están haciendo, nada tiene que ver la Consulta Popular con los lamentables hechos ocurridos en contra del Senador Miguel Uribe, lo reitero”.