Ella es Isabellah Quiñónez Jiménez, la figura de Colombia, en natación artístico, del Suramericano de Brasil

Lo primero que hizo Isabellah Quiñónez Jiménez al terminar su brillante presentación en el Campeonato Suramericano Juvenil de Deportes Acuáticos en Río de Janeiro no fue celebrar con efusividad ni alardear de su triunfo. Lea: “Nadando, nadando, yo ganaré”: Colombia arrasó en primera semana del Sudamericano de deportes acuáticos de Brasil Con la serenidad que la caracteriza, subió a su cuenta de Instagram una foto del imponente Cristo Redentor, el cual tuvo la oportunidad de visitar en aquella ciudad brasileña. Para ella, profundamente creyente y agradecida con Dios, como lo expresó su padre Hoover, era la mejor forma de honrar lo vivido: tres medallas de oro que no solo la consagraron como la gran figura del certamen, sino que además le valieron el premio Señor de Sipán, la máxima distinción de la natación suramericana. Ese reconocimiento selló su nombre como la mejor atleta del campeonato luego de imponer condiciones en las pruebas de solo libre juvenil, dueto juvenil y equipo juvenil. Su alegría fue enorme, pues compitió al lado de su hermana gemela Sara, con quien también dejó huella en dúo y equipos.

Ambas lideraron la gran barrida de Colombia en la modalidad de natación artística del campeonato, en el que se lograron seis preseas de oro, tres de plata y tres de bronce. Tienen 15 años, ocho de ellos en la modalidad acuática, en la que vienen sorprendiendo con su técnica, sincronización y los gestos de dificultad que logran plasmar. Son campeonas nacionales, en agosto pasado representaron al país en el Mundial en Grecia (fueron 23° en dueto) y se esfuerzan para consolidarse como uno de las mejores parejas de este deporte en el ámbito internacional. Su comienzo en el deporte fue en patinaje de carreras, cuando tenían cinco años de edad. Hoover recuerda que Sara era la que siempre ganaba las carreras e Isabellah lloraba porque los triunfos siempre se le escapaban.

Al tiempo, Hoover, pintor y fotógrafo, y su esposa Adriana Milena, economista, entraron a las gemelas a gimnasia artística. Estuvieron allí cerca de un año, para después dar el salto a la pileta. “A las dos les encantó y se quedaron allí. Son muy disciplinas, se esmeran para lograr sus metas pese a los obstáculos que se presentar en el camino por el tema de recursos. Pero se mantienen firmes en lo que hacen. El sueño de ellas es estar en unos Olímpicos”, comentó Hoover. En Brasil, por lo pronto, en su último año en la categoría juvenil, impusieron talento, y demuestran que tienen futuro para la natación artística.

Colombia también se destacó en natación carreras