Isla cerca de Cartagena fue reconocida a nivel internacional por la prestigiosa guía Michelin: ¿cuánto cuesta visitarla?

Isla Corona, un pequeño paraíso caribeño, logró un importante reconocimiento en el turismo nacional al ser el primer destino insular de Colombia incluido en la prestigiosa guía Michelin. A tan solo 45 minutos de Cartagena, esta pequeña joya del Caribe colombiano inaugurada hace dos años, ha logrado destacarse en el panorama internacional por su experiencia turística, su compromiso con la sostenibilidad y la conservación ambiental. Puede leer: Turismo en Colombia sigue al alza: crece 6,6 % la llegada de viajeros extranjeros entre enero y mayo de 2025 “Puedes visitar Corona Island solo por un día, pero sería difícil resistirse a pasar la noche y despertar en el paraíso. Esta pequeña isla caribeña alberga únicamente el hotel, que en realidad es un conjunto de cabañas ecológicas con forma de barco, diseñadas para maximizar el sonido de las olas y orientadas hacia las vistas del atardecer”, dice la descripción del sitio web de la guía Michelin sobre este destino.

La Guía Michelin, una de las referencias más prestigiosas del mundo en gastronomía y turismo, también destacó las diversas especies de animales que se pueden encontrar en este paraíso que forma parte del archipiélago de Islas del Rosario. “El resto está dedicado a la naturaleza, con playas vírgenes, un exuberante bosque y una zona de tortugas que, en conjunto, albergan monos tití, loros, guacamayos y varias especies protegidas. Completamente desconectados, los huéspedes pueden sumergirse en el ritmo tranquilo de la vida playera e isleña con una clase de yoga, tomando el sol o leyendo en la biblioteca, o explorar las aguas practicando kayak, snorkel y surf de remo. El restaurante ofrece los sabores del Caribe, y el Sunclub es el lugar ideal para reunirse y contemplar el atardecer y comenzar la noche”, indicó la reseña.

La isla, con capacidad limitada a 20 personas, asegura una experiencia personalizada, ofrece descanso e invita a sus visitantes a practicar deportes acuáticos como paddle board, kayak y snorkeling, disfrutando de un entorno virgen que protege su biodiversidad marina y terrestre. Un pasadía en esta isla incluye transporte en lancha rápida de ida y vuelta, acceso exclusivo a camastros frente al mar, alimentación, y actividades como kayak y paddle board, además de la entrada al Parque Nacional con un valor desde 680.000 pesos por persona y dirigida exclusivamente a adultos.

Otro de los hitos que distingue a este destino es su certificación internacional Blue Verified Island otorgada por Oceanic Global, la primera isla en el mundo en recibir este sello de sostenibilidad. Se trata de un sello que reconoce a islas que cumplen con estándares rigurosos de sostenibilidad ambiental y conservación marina. Su objetivo es garantizar que las actividades turísticas y hoteleras no dañen los ecosistemas locales, promuevan la biodiversidad y minimicen la huella ambiental.