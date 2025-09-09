Israel dice estar dispuesto a un alto el fuego mientras ataca con “mayor contundencia” a Ciudad de Gaza

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, reiteró que su país está dispuesto a aceptar un alto el fuego en la Franja de Gaza si Hamás depone las armas y libera a los rehenes que aún mantiene en cautiverio.

Sin embargo, mientras hacía este anuncio desde Zagreb, el ejército israelí confirmaba que actuará con “mayor contundencia” en Ciudad de Gaza, donde busca tomar el control total del enclave urbano más importante de la región.

“La guerra puede terminar mañana” si Hamás entrega las armas y libera a los rehenes, afirmó Saar en rueda de prensa, al insistir en que esa condición es “crucial” para Israel y, según él, también garantizaría “un futuro mejor para Gaza y los palestinos”.

Al mismo tiempo, el portavoz del ejército israelí en árabe, coronel Avichay Adraee, advirtió a los habitantes de Ciudad de Gaza que evacúen “inmediatamente” hacia el sur por el eje Al Rashid, asegurando que las fuerzas armadas intensificarán su ofensiva.

“A todos los habitantes de Ciudad de Gaza (...), las fuerzas de defensa están decididas a derrotar a Hamás y actuarán en la zona de Ciudad de Gaza con mayor contundencia”, escribió Adraee.

“Evacúen inmediatamente por el eje Al Rashid”, añadió el coronel Adraee, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtiera a los residentes del mayor centro urbano de la Franja de Gaza que abandonaran la zona.

Un fotógrafo de AFP en Ciudad de Gaza vio aviones lanzando octavillas, en las que se urge a la población a huir hacia el sur. Naciones Unidas estima que un millón de personas viven en esa localidad y sus alrededores.

“Lo que yo le pregunto a Israel es adónde se supone que tenemos que ir”, dijo a AFP Jaled Juwaiter, de 36 años, mientras huía del barrio de Zeitún, en Ciudad de Gaza.

“Hay bombas y matanzas por todos lados. Sólo tenemos a Dios, porque por lo demás el mundo mira cómo nos masacran y no hace nada”, añadió.