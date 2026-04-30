En video | Israel intercepta flotilla rumbo a Gaza y detiene a 175 activistas, incluidos 3 colombianos

El ejército de Israel interceptó este jueves, frente a las costas de Grecia, parte de una flotilla que transportaba ayuda con destino a Gaza y detuvo a decenas de activistas simpatizantes palestinos, quienes serán trasladados a territorio griego. Según la cancillería israelí, 175 personas fueron retenidas en unas veinte embarcaciones, mientras que los organizadores de la misión aseguran que el número asciende a 211 participantes en una flotilla que superaba los 50 barcos. Entérese: Trump contempla mantener bloqueo naval contra Irán por “meses” en caso de ser necesario El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, indicó que los activistas serán llevados a Grecia en las próximas horas, tras un acuerdo con ese país. La situación generó reacciones internacionales, Italia y Alemania expresaron su preocupación, Francia pidió respetar el derecho internacional y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acusó a Israel de actuar fuera de la legalidad.

Sánchez afirmó que Israel estaría violando el derecho internacional al intervenir una flotilla civil en aguas que no le corresponden, y aseguró que su gobierno trabaja para asistir a los ciudadanos españoles retenidos. Lea también: Zelenski acusa a Israel de recibir grano “robado por Rusia” en puertos de Haifa

La misión buscaba llevar ayuda humanitaria a Gaza, donde el acceso continúa limitado pese al alto el fuego vigente, mientras organismos internacionales denuncian restricciones en el ingreso de bienes. La prolongada guerra entre Israel y Hamás ha agravado la crisis humanitaria en el enclave. Amplíe la noticia: Reconstrucción de Gaza necesitará unos US$71.000 millones en la próxima década, según la ONU y la UE

Estos son los colombianos en la flotilla Global Sumud interceptada por Israel

En medio del operativo, el presidente Gustavo Petro dio a conocer que tres ciudadanos colombianos hacían parte de la flotilla Global Sumud, que se dirigía a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria. Se trata de Andrés Leonardo Castelblanco Jaime, quien viajaba en el barco Batolo; Daniela Lisette Castillo Mogollón, a bordo del Eros; y Estefanía Gutiérrez Castañeda, en la embarcación Al Bassa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia solicitó a Israel la liberación inmediata de los tres ciudadanos colombianos retenidos, al tiempo que insistió en la necesidad de respetar el derecho internacional y los derechos humanos. Le puede interesar: Caso UNGRD: Interpol no emitirá nueva circular roja contra Carlos Ramón González, ¿por qué? La Cancillería destacó que los connacionales participaban en la flotilla con el objetivo de visibilizar la crisis humanitaria en Gaza y promover el fin del conflicto, y subrayó la urgencia de garantizar el acceso continuo de ayuda para la población palestina. Además, informó que el consulado en Tel Aviv adelanta gestiones para brindarles asistencia, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. Tras la interceptación, una parte importante de la flotilla, alrededor de 26 barcos, permanece detenida al sur de la isla de Creta, mientras sus tripulaciones evalúan los próximos pasos e intentan restablecer comunicación con algunas naves, fuentes de la delegación italiana citadas por medios internacionales Entre los barcos en la zona se encuentra el Arctic Sunrise, de Greenpeace, así como una embarcación de la ONG española Open Arms, ubicada al oeste de la isla. Las organizaciones han manifestado preocupación por varias naves con las que se perdió contacto, especialmente algunas que habrían sido inutilizadas por fuerzas israelíes y dejadas a la deriva, como el caso del Tamtam, donde viajaban siete personas.

Los organizadores denunciaron que algunos activistas fueron interceptados con armas, obligados a agruparse en cubierta y retenidos contra su voluntad, calificando el hecho como un “secuestro”. También señalaron que las embarcaciones transportaban ayuda como alimentos y material escolar.

Por su parte, Israel sostuvo que la operación se realizó sin víctimas y en aguas internacionales, justificándola como una medida preventiva ante el riesgo de escalada y la necesidad de hacer cumplir el bloqueo sobre Gaza. Además, aseguró haber encontrado objetos ilegales en algunos barcos y difundió imágenes de los detenidos en aparente estado de tranquilidad. Amnistía Internacional cuestionó la acción, afirmando que evidencia hasta dónde está dispuesto a llegar Israel para mantener un bloqueo que califica de ilegal y perjudicial para la población palestina. La Franja de Gaza permanece bajo bloqueo desde 2007 y, tras el conflicto intensificado desde octubre de 2023, enfrenta una grave escasez de alimentos, agua, medicinas y combustible, situación que persiste pese al alto el fuego parcial iniciado en 2025. *Redacción con información de AFP Siga leyendo: ¡La NASA lo confirma! Ciudad de México se está hundiendo a ritmo acelerado Bloque de preguntas y respuestas