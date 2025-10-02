Cancillería rechazó captura de las dos colombianas a bordo de la flotilla humanitaria interceptada por Israel

La Cancillería colombiana calificó como un secuestro la detención de las colombianas Luna Barreto y Manuela Bedoya, quienes viajaban en la flotilla Global Sumud (“sumud” significa “resiliencia” en árabe), que iba rumbo a Gaza para entregar ayuda humanitaria.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que “rechaza, en los más drásticos términos, el secuestro en aguas internacionales, por parte de la fuerza armada israelí” de las dos ciudadanas y que se produjo en “plena violación del derecho internacional y de los Acuerdos de Ginebra”.
