Cancillería rechazó captura de las dos colombianas a bordo de la flotilla humanitaria interceptada por Israel

La Cancillería colombiana calificó como un secuestro la detención de las colombianas Luna Barreto y Manuela Bedoya, quienes viajaban en la flotilla Global Sumud (“sumud” significa “resiliencia” en árabe), que iba rumbo a Gaza para entregar ayuda humanitaria. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que “rechaza, en los más drásticos términos, el secuestro en aguas internacionales, por parte de la fuerza armada israelí” de las dos ciudadanas y que se produjo en “plena violación del derecho internacional y de los Acuerdos de Ginebra”. Relacionado: Ellas son Manuela Bedoya y Luna Barreto, las colombianas que iban en los barcos detenidos por Israel

“El Gobierno de Colombia exige la liberación inmediata de sus ciudadanas, así como la liberación de todos los demás integrantes de la Flotilla y pide a los gobiernos de España, Blangadesh, Brasil, Eslovenia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Omán, Pakistán, Qatar, Tailandia, Turquía y Sudáfrica actuar prontamente y de consuno para proteger la vida e integridad de sus respectivos connacionales”, manifestó la cancillería. “Ninguna política de Estado puede justificar la masacre y la detención ilegal de los ciudadanos que quieren aportar a la paz y emprender acciones humanitarias dirigidas a aliviar la hambruna provocada de forma deliberada por los actos ilegales del Estado de Israel en el Territorio ocupado de Palestina”, indicó el comunicado.

La flotilla Global Sumud, que viajaba rumbo a Gaza a entregar ayuda humanitaria, fue interceptada este jueves por fuerzas israelíes y sus ocupantes, incluida la líder ambientalista Greta Thunberg, fueron trasladados a puerto. El presidente, Gustavo Petro, calificó el hecho como un crimen internacional y ordenó la expulsión inmediata de toda la delegación israelí presente en Colombia.

Por su parte, el Gobierno de Israel anunció el jueves que deportará a Europa a los activistas de la flotilla Global Sumud que partió de Barcelona a inicios de septiembre con unos 45 navíos y centenares de activistas propalestinos de más de 45 países, varios de ellos latinoamericanos. “Los pasajeros están a salvo y con buena salud”, dijo la cancillería israelí en X, junto a fotos de Thunberg y otros integrantes de la flotilla. El portavoz del movimiento pro Gaza, Saif Abukeshek, afirmó que los buques no interceptados están decididos a continuar. “Están decididos, están motivados, y hacen todo lo que está a su alcance para romper el cerco” israelí en Gaza, afirmó.

Reclamos desde España y Latinoamérica al Gobierno de Israel