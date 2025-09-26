En enérgico discurso, Netanyahu defendió la ofensiva en Gaza ante un recinto casi vacío en la ONU

La llegada del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la Asamblea General de la ONU provocó la salida de numerosos delegados de la sala, y también aplausos y vítores de otros, constató la AFP. La presidencia de la Asamblea pidió repetidamente orden antes de que Netanyahu tomara la palabra en el estrado. El primer ministro de Israel esperó a que varias personas salieran del recinto antes de comenzar su discurso. Netanyahu declaró que su país ha “destruido la mayor parte de la máquina terrorista” del grupo armado palestino Hamás y que busca terminar el trabajo “lo más rápido posible” en Gaza.

Además, se dirigió a los rehenes en manos de Hamás y les aseguró que su gobierno no descansará hasta traerlos de regreso, en un discurso en la ONU que, aseguró, fue retransmitido con altavoces en la Franja de Gaza. “No descansaremos hasta traerlos de vuelta a casa” proclamó Benjamin Netanyahu en hebreo y luego en inglés.

Así quedó la sesión de la Asamblea General de la ONU antes de que iniciara la intervención del primer ministro de Israel. FOTO: Getty

Asimismo, rechazó las acusaciones de “genocidio” en Gaza y denunció “mentiras antisemitas”. El primer ministro argumentó que su Gobierno ha lanzado varias advertencias a la población civil en Gaza, que se mantiene en una crítica situación humanitaria por la hambruna. “¿Acaso los nazis pidieron a los judíos que abandonaran las ciudades?”, se preguntó. Netanyahu se refirió al ataque del 7 de octubre de 2023 y afirmó que el apoyo a su país en ese entonces “se evaporó rápidamente cuando Israel hizo lo que cualquier nación que se precie haría tras un ataque tan salvaje: contraatacar”. En su discurso, Netanyahu celebró lo que describió como una serie de victorias estratégicas israelíes en el último año, que también incluyeron atacar el programa nuclear de Irán y asesinar al líder de Hezbolá, Hasan Nasrallah, en Líbano.