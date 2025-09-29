x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Israel se retirará de Gaza “por fases”, según lo anunció Trump

Trump anunció un plan de paz para Gaza con retiro israelí por fases, alto el fuego inmediato y desarme de Hamás. ¿Aceptarán las partes el acuerdo?

  • Benjamín Netanyahu y Donald Trump se reunieron en la Casa Blanca para hablar sobre el conflicto en la Franja de Gaza. FOTO: Getty
    Benjamín Netanyahu y Donald Trump se reunieron en la Casa Blanca para hablar sobre el conflicto en la Franja de Gaza. FOTO: Getty
Agencia AFP
hace 56 minutos
bookmark

El presidente Donald Trump dijo este lunes que contaba con el respaldo del primer ministro Benjamin Netanyahu para un amplio plan de paz en Gaza que traería un alto el fuego inmediato.

El plan, que Trump ha distribuido a los líderes árabes, se publicó después de que el republicano se reuniera con Netanyahu en Washington.

Trump dijo en una conferencia de prensa que el primer ministro de Israel había aceptado el plan, que exige un alto el fuego inmediato, seguido del desarme de Hamás y la retirada israelí.

Lea también: Netanyahu busca apoyo de Trump en medio de aislamiento internacional por guerra en Gaza

Hamás aún no ha dado su aprobación, pero Trump dijo que esperaba que el grupo militante estuviera a favor, agregando que la aprobación de todas las partes estaba “más que muy cerca”.

El plan de 20 puntos establece que, de acuerdo con ambas partes, “la guerra terminará de inmediato” y las retiradas israelíes coincidirán con la liberación de los últimos rehenes retenidos por Hamás. Durante ese período inicial, se establecería un alto el fuego.

Los puntos clave incluyen el despliegue de una “fuerza de estabilización internacional temporal” y la creación de una autoridad de transición encabezada por Trump.

El acuerdo exigiría el desarme total de los militantes de Hamás y su exclusión de futuros cargos en el gobierno. Sin embargo, quienes aceptaran la “coexistencia pacífica” recibirían amnistía.

Tras la retirada israelí, las fronteras se abrirían a la ayuda y a la inversión.

En un cambio crucial respecto de los aparentes objetivos anteriores de Trump, los palestinos no se verán obligados a irse y, en cambio, dice el documento, “alentaremos a la gente a quedarse y les ofreceremos la oportunidad de construir una Gaza mejor”.

El presidente estadounidense se había reunido con líderes árabes clave en las Naciones Unidas la semana pasada y dijo el domingo en las redes sociales que “todos están a bordo para algo especial, por primera vez”.

Netanyahu ha dado recientemente pocos motivos para el optimismo, prometiendo en un desafiante discurso en la ONU el viernes “terminar el trabajo” contra Hamás y rechazando el Estado palestino, reconocido recientemente por varias naciones occidentales.

Normalmente un fiel aliado de Netanyahu, el presidente estadounidense ha mostrado crecientes signos de frustración antes de la cuarta visita del primer ministro israelí a la Casa Blanca desde el regreso de Trump al poder.

Trump se enfureció por el reciente ataque de Israel contra miembros de Hamás en Qatar, aliado clave de Estados Unidos.

Y la semana pasada advirtió a Netanyahu contra la anexión de Cisjordania ocupada por Israel, como lo han instado algunos miembros del gabinete de Netanyahu, una medida que complicaría seriamente el camino hacia un Estado palestino.

El gobierno de coalición de Netanyahu está apuntalado por los ministros de extrema derecha que se oponen a un acuerdo de paz.

Siga leyendo: Paul Pogba y 47 deportistas más respaldan la exclusión de Israel de competencias internacionales de Fifa

Preguntas frecuentes de la nota:

¿Qué incluye el plan de paz de Trump para Gaza?
Plantea un alto el fuego inmediato, la retirada israelí por fases, el desarme de Hamás y la creación de una autoridad de transición respaldada por EE. UU.
¿Hamás aceptará el plan de Trump?
Aún no hay respuesta oficial de Hamás. Trump afirmó que la aprobación está “muy cerca”, pero persisten dudas sobre la viabilidad.
¿Cómo reaccionó Netanyahu al plan de Trump?
El primer ministro israelí respaldó la propuesta y prometió cooperación, aunque sectores de su coalición de extrema derecha la rechazan.
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida