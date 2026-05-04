Capturan a dos hombres por distribuir panfletos con amenazas contra venezolanos en Itagüí

La semana pasada, en las veredas El Porvenir y El Ajizal de Itagüí comenzaron a circular panfletos con mensajes intimidatorios dirigidos principalmente contra población venezolana y personas señaladas de cometer delitos.
Los documentos, fechados en abril de 2026, anuncian supuestas “medidas de fuerza” y advierten que quienes incumplan ciertas normas serán tratados como enemigos. “Acaten las recomendaciones dadas, de lo contrario los entenderemos como enemigos y actuaremos en consecuencia”, dice uno de los apartes. También prohíben usar el territorio como refugio para personas acusadas de generar desorden y restringen circular con el rostro cubierto durante la noche.
Tras las denuncias de la comunidad, la Policía realizó un operativo en la vereda El Ajizal, sector El Beneficio, que permitió la captura de dos hombres de 19 y 21 años, señalados de distribuir el material. Al notar la presencia de los uniformados, intentaron huir y arrojaron los panfletos durante la persecución, los cuales fueron incautados como material probatorio. Uno de los capturados, de 21 años, tiene antecedentes como indiciado por tráfico de estupefacientes, constreñimiento ilegal y hurto. Los dos deberán responder por el delito de constreñimiento ilegal.
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