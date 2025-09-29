¿Puede Italia revocarle la ciudadanía a Petro? Exministro Daniel Palacios pidió a la primera ministra Giorgia Meloni revisar el caso

El exministro del Interior, Daniel Palacios, envió una carta a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, pidiendo la revocatoria de la ciudadanía italiana al presidente Gustavo Petro.
El documento argumenta que Petro habría recibido la ciudadanía por derecho de sangre en un contexto de amenazas cuando era líder del M-19, pero que “las circunstancias que rodean esta concesión [...] han cambiado drásticamente”.
Palacios sostiene que hoy, como presidente, Petro es “el hombre más protegido del país, con acceso a recursos estatales de seguridad ilimitados”, lo que elimina las razones humanitarias de esa nacionalidad.