Así fue como durante tres años, italiano ocultó la muerte de su madre y se hizo pasar por ella para recibir pensión

Se ha dicho mil veces que la vida imita al arte. Esta idea adquiere todo el sentido cuando se conoce la historia de un enfermero italiano acusado de suplantar por años a su madre muerte para seguir cobrando los beneficios que el estado italiano le da a los adultos mayores. Al conocer la fotografía del hombre no fueron pocos los internautas que señalaron el parecido del hombre con Norman Bates, el protagonista principal de Psicosis, el filme con el que Alfred Hitchcock reinventó el género del suspenso.

Según ha informado la prensa internacional, el engaño fue descubierto en el norte de Italia por un funcionario que se percató del vello oscuro en las manos, la nuca y la barbilla de una “anciana” que hacía el trámite para renovar su documento de identidad. “Esa sospecha llevó al arresto de un hombre de 57 años”, informó CNN.

El capturado es un enfermero desempleado que se hizo pasar por su madre, Graziella Dall’Oglio, quien habría fallecido en 2022 con 82 años. Según ha especulado la prensa, el hijo habría recibido los dineros de su madre muerte durante todo este tiempo. Son embargo, ante la cercanía de la fecha de expiración del documento, habría decidido tomar el riesgo de engañar a las autoridades. “Cuando el documento de identidad de la anciana expiró, el hijo se maquilló, se puso una peluca y usó su ropa para hacerse pasar por ella y renovarlo —algo que en Italia debe hacerse en persona—, indicó el vocero”, se lee en la noticia publicada por CNN.

La historia se vuelve macabra y se acerca a la del filme de Hitchcock cuando se conocieron los resultados de las pesquisas de las autoridades. Una vez descubierta la treta, los policías fueron al domicilio registrado de la anciana y encontraron su cuerpo momificado, oculto en un armario y envuelto con ropa de dormir. Al parecer, el hombre habría extraído líquidos del cadáver para retrasar la putrefacción. Esto lo convierte en el sospechoso de la muerte de la anciana, que será investigada por las autoridades italianas.

“El hombre está acusado de ocultación de un cadáver, fraude al Estado, suplantación de identidad y falsificación de documento público”, dijo CNN.