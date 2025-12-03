x

Arte, cultura y deporte: así es el plan de vacaciones navideñas que propone el ITM

Con el programa Habita la U, la institución abre las puertas de sus campus Fraternidad, Robledo y Floresta para ofrecer más de 90 actividades para niños desde los seis años y hasta adultos mayores. La programación irá hasta el 19 de diciembre. Todas las actividades son gratuitas.

  • Serán más de 90 actividades. La programación va hasta el 19 de diciembre. Foto cortesía.
    Serán más de 90 actividades. La programación va hasta el 19 de diciembre. Foto cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Hasta el próximo viernes 19 de diciembre se llevará a cabo la segunda edición de Habita la U, un programa vacacional de la institución universitaria ITM que incluye más de 90 actividades para niños desde los seis años hasta adultos mayores.

Para saber más: ¡Prográmese! El Parque Arví tendrá programación especial durante esta Navidad

Con este programa la institución abre las puertas de sus sedes –Fraternidad, Robledo y Floresta–, a la ciudadanía para que disfrute de los espacios. No todo son fiestas en Navidad, el ITM lo sabe y propone una agenda nutrida que incluye arte, deportes y cultura.

“Somos una universidad abierta a la ciudad. Por ello, invitamos a Medellín y su área metropolitana a disfrutar de nuestra época de receso académico, con una amplia oferta que no solo les permitirá conocer al ITM, en sus distintos campus de formación, sino también disfrutar de sus espacios. La universidad se ha declarado un campus que promueve la interacción y el aprendizaje entre todas las generaciones, desde los seis años hasta los adultos mayores”, aseguró la vicerrectora general del ITM, Marcela Omaña Gómez.

La primera edición de Habita la U, en la que participaron alrededor de 2.500 personas se realizó el pasado mes junio, durante las vacaciones de mitad de año. Nada cambiará mucho en esta segunda edición que va hasta el 19 de diciembre, el programa se mantiene con actividades diseñadas en torno a seis ejes: deporte y actividad física, cultura y arte, salud y autocuidado, desarrollo humano y habilidades para la vida, apoyo socioeconómico. Sólo por mencionar algunas, habrá jardinería, escultura, pintura, manualidades, dibujo, bordado, fútbol, rugby, taekwondo, tenis, ultimate, voleibol, yoga, natación, karate, balonmano, ajedrez y más.

Entre las novedades se destaca el Bootcamp deportivo para niños, el espacio de arte para la familia y las charlas diarias sobre desarrollo humano y salud mental.

Para saber más: Gobierno firmó ley que garantiza educación artística

“Para esta edición, se integran novedades que buscan ampliar el impacto y la participación familiar. Se destaca la realización de un bootcamp deportivo para niños en las edades de 8 a 14 años, ofreciendo experiencias en diversas disciplinas deportivas con un nivel de competencia intermedio”, afirmó el entrenador deportivo del ITM, Alejandro Congote Sánchez.

La agenda formativa que incluirá temáticas como movilidad sostenible, edición de fotografía, pedagogía, expresiones artísticas y deporte. Son total 40 actividades deportivas y 50 talleres de cultura, con muestras programadas para los viernes. Y como es Navidad, también habrá novenas que servirán como escenarios de unión comunitaria propia de la época decembrina.

Para conocer la programación completa entre aquí.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuáles son las fechas límite y el costo del programa “Habita la U” del ITM?
El programa se lleva a cabo hasta el viernes 19 de diciembre. Todas las más de 90 actividades ofrecidas en las tres sedes del ITM son completamente gratuitas y están abiertas a la ciudadanía sin costo alguno.
¿En qué sedes del ITM se puede asistir a las actividades gratuitas?
Las actividades se realizan en los tres campus principales de la institución: Fraternidad, Robledo y Floresta. Es importante revisar la programación específica de cada sede según el taller de interés, como natación o escultura.
¿El programa “Habita la U” solo está diseñado para niños?
No. El programa está diseñado para ser intergeneracional, con ofertas para personas desde los seis años hasta adultos mayores. Hay talleres especializados, como el bootcamp deportivo para niños y charlas sobre desarrollo humano para adultos.
