La sede Robledo del ITM en Medellín ya genera su propia energía y cargará hasta sus buses eléctricos

En esa sede se instalarán 228 paneles solares que, además de generar energía para su funcionamiento, también alimentarán tres nuevos buses eléctricos destinados al transporte intercampus gratuito. Esta será la reducción de la huella de carbono de la institución.

    El nuevo sistema solar fotovoltaico del ITM Robledo permitirá cubrir el 20 % de la demanda eléctrica de la sede. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
    Estos son los paneles solares instalados en los bloques C y D de la sede Robledo del ITM. FOTO: Alcaldía de Medellín
El Colombiano
hace 38 minutos
La innovación, sin duda, puede ir de la mano con la sostenibilidad ambiental y financiera, y así lo viene demostrando la Institución Universitaria ITM, que culminó la instalación del 100 % de su nuevo sistema solar fotovoltaico en su campus de Robledo, lo que le permitirá cubrir el 20 % de la demanda eléctrica de la sede, un ahorro energético equivalente al consumo de 90 hogares.

Lea aquí: Pilas: esta es la fecha límite y los requisitos para inscribirse a la Matrícula Cero en universidades de Medellín

La iniciativa, desarrollada en alianza con EPM, incluyó la instalación de 228 paneles solares en los bloques C y D del campus de Robledo, los cuales generarán aproximadamente 187 MWh (megavatio-hora) al año, lo que reduce considerablemente la huella de carbono de la institución.

Estos son los paneles solares instalados en los bloques C y D de la sede Robledo del ITM. FOTO: Alcaldía de Medellín

Pero la innovación no se queda ahí, pues la energía captada por estos paneles alimentará también los tres nuevos buses eléctricos del ITM, destinados al transporte intercampus gratuito, lo que impulsa un modelo de movilidad sostenible único en el entorno académico local.

Los vehículos, indicaron desde la institución, operarán permanentemente conectando las sedes, garantizando que el desplazamiento de los estudiantes sea 100 % limpio y libre de emisiones. Así las cosas, la operación de los paneles de la sede Robledo evitará la emisión de 284 toneladas de CO2 a la atmósfera.

“Este proyecto no solo fomenta la sostenibilidad ambiental, sino que nos encamina hacia la meta de neutralidad de carbono”, comentó el rector del ITM, Alejandro Villa Gómez.

Esta nueva apuesta por la sostenibilidad se une al proyecto Smart Campus en el Campus Fraternidad de la institución, ubicado en Villa Hermosa, donde un sistema de 135 paneles permite que estudiantes e investigadores interactúen con tecnología de punta en un entorno de aprendizaje real. Este “Living Lab”, o laboratorio vivo, opera desde diciembre de 2023 demostrando ser un éxito financiero y académico.

Siga leyendo: Universidad paisa gradúa la primera cohorte de intérpretes y traductores de Lengua de Señas Colombiana en Medellín y Antioquia

Este proyecto de Smart Campus ha producido 119 MWh, lo que se traduce en un ahorro económico de $125 millones para la institución. El ITM indicó que estos recursos, que antes eran destinados al pago de servicios públicos, ahora se reinvierten en otros proyectos que mejoran la calidad de la oferta educativa.

“Actualmente, la institución ejecuta diversas estrategias orientadas a la descarbonización y la mitigación de su huella de carbono. (...) El objetivo es optimizar la eficiencia energética en los campus Fraternidad y Robledo, donde la implementación de dos sistemas fotovoltaicos permite cubrir una fracción significativa de la demanda eléctrica mediante fuentes no convencionales”, aseguró, por su parte el docente e investigador del ITM, Daniel González Montoya.

Con estos sistemas fotovoltaicos, el ITM, una institución adscrita a la Alcaldía de Medellín, evita la emisión de más de 400 toneladas de CO2 anuales, equivalente a plantar cerca de 25.000 árboles.

Le puede interesar: Egresados del ITM crearon prótesis de impresión 3D en Medellín para personas con amputaciones

