Ariel Ávila habla de los que no apoyan a Cepeda en la Alianza Verde: “Tendrán que tener brazos caídos”

El senador de la Alianza Verde Ariel Ávila, uno de los primeros en ese partido que apoyó la candidatura de Iván Cepeda, habló de sus compañeros que no apoyaron el acuerdo programático con esa campaña, y reiteró que no pueden apoyar a ningún otro aspirante. El mensaje le cae a figuras verdes como la representante Katherine Miranda, que está con Paloma Valencia, o Angélica Lozano, que está con Claudia López. Cabe recordar que a Jota Pe Hernández, el senador más votado de esa colectividad, le aprobaron un proceso de escisión para separarse del partido y formar otro. Esto, ante sus inconsistencias evidentes con el proyecto político de Cepeda. Lea también: Katherine Miranda reveló porqué apoya a Paloma Valencia: “Mi tía uribista tenía razón” El acuerdo se aprobó, según las redes oficiales de los verdes, con 34 votos a favor, una abstención y tres votos en contra.

¿Qué dijo Ariel Ávila?

Ávila recordó a sus compañeros que se opusieron que, aunque la Alianza Verde hubiera dejado en libertad a sus militantes para elecciones anteriores, debían tener en cuenta que esta vez van con Cepeda: “La última vez que la Alianza Verde tomó definición por un candidato presidencial fue en 2010 por Antanas Mockus. Desde allá hasta acá todos quedamos en libertad, ahora lo toma por Iván Cepeda”.

A renglón seguido, criticó a quienes se oponen bajo la figura de la objeción de conciencia. A su juicio, esa solo se tiene en cuenta en la esfera personal: “Algunos compañeros del partido han dicho que van a declarar objeción de conciencia, eso no se puede hacer. La objeción de conciencia es un sentimiento íntimo de desacuerdo a algo. Pero la campaña es un acto público”. Finalmente, Ávila reiteró que nadie puede hacerle campaña de frente a otro candidato. El dardo iría dirigido, como se afirmó, para integrantes del partido como Angélica Lozano o Katherine Miranda, y recordó la figura de la doble militancia: “Nadie se puede subir en tarima con ningún otro candidato presidencial, así que tendrán que tener brazos caídos, porque eso lo sanciona el Consejo de Estado y se llama doble militancia”.

Entre los puntos principales para que los verdes lograran el acuerdo con Cepeda se planteó que este renunciara explícitamente a la idea de convocar a una Asamblea Constituyente, a lo que supuestamente ya se había comprometido el candidato del continuismo. Sin embargo, según reportó La FM, en el evento de adhesión este 29 de abril se estarían recogiendo firmas para ese fin. Esto fue citado por la senadora Lozano, que calificó el tema como “penoso”. No es la primera vez que esto ocurre. Como documentó EL COLOMBIANO en la visita de Cepeda a Medellín, hay actos de esa campaña, o de movimientos que la apoyan, en los que se recogen firmas para la Constituyente. Sin embargo, desde la propia campaña han negado tener algo que ver con eso.

La coalición “Alianza por la Vida”