Ariel Ávila habla de los que no apoyan a Cepeda en la Alianza Verde: “Tendrán que tener brazos caídos”

El senador de la Alianza Verde Ariel Ávila, uno de los primeros en ese partido que apoyó la candidatura de Iván Cepeda, habló de sus compañeros que no apoyaron el acuerdo programático con esa campaña, y reiteró que no pueden apoyar a ningún otro aspirante.
El mensaje le cae a figuras verdes como la representante Katherine Miranda, que está con Paloma Valencia, o Angélica Lozano, que está con Claudia López.
Cabe recordar que a Jota Pe Hernández, el senador más votado de esa colectividad, le aprobaron un proceso de escisión para separarse del partido y formar otro. Esto, ante sus inconsistencias evidentes con el proyecto político de Cepeda.
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El acuerdo se aprobó, según las redes oficiales de los verdes, con 34 votos a favor, una abstención y tres votos en contra.