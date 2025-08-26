Iván Cepeda abre un nuevo pulso judicial: denunciará a Uribe y a sus hijos por injuria, calumnia y amenazas

Las víctimas reconocidas en el proceso contra Uribe anunciaron que demandarán al exmandatario, a sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe, así como a Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, y a otros miembros de esa colectividad por los presuntos delitos de injuria, calumnia, hostigamiento y amenazas .

El enfrentamiento judicial y político entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el senador Iván Cepeda Castro parece no tener tregua. A las batallas que ambos han librado durante más de una década se suma ahora una nueva denuncia.

En un comunicado, la bancada de víctimas recordó que Uribe fue condenado en primera instancia el pasado 1 de agosto por soborno en actuación penal y fraude procesal, y aseguró que desde entonces se ha desplegado una campaña “sistemática de persecución y difamación” en su contra.

Según la denuncia, militantes, líderes y simpatizantes del uribismo habrían difundido en redes sociales, medios de comunicación e incluso en escenarios internacionales mensajes que los vinculan falsamente con conductas delictivas.

Uno de los puntos se refiere a los señalamientos directos contra Cepeda, a quien —afirman— han acusado de ser el “máximo jefe político de las Farc”, “el perfecto camarada de las Farc” y “determinador político del narcotráfico”. La bancada de víctimas considera que estas imputaciones “mendaces y calumniosas” ponen en riesgo la seguridad del senador y buscan minar su reputación.

La denuncia también enlaza esta estrategia con episodios previos, como la actuación del abogado Diego Cadena, exdefensor de Uribe, quien, supuestamente, habría intentado vincular a Cepeda y al jurista Miguel Ángel del Río con el narcotráfico. Además, mencionan una demanda interpuesta ante el Consejo de Estado, con copia a la Corte Suprema, en la que se acusa a Cepeda de “lavado de activos provenientes del narcotráfico” y en la que, según la bancada, fue suplantado el abogado Óscar Armando Díaz Campos.

Con este nuevo capítulo, el ya prolongado litigio entre Uribe y Cepeda vuelve a tensarse y a extenderse más allá de los estrados judiciales, con denuncias cruzadas que reflejan un conflicto que sigue marcando la agenda política y jurídica del país.