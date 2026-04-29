Iván Cepeda no cierra la puerta a una constituyente pese a acuerdo con el Partido Verde

Una de las peticiones y condiciones que el Partido Verde le puso a Iván Cepeda para apoyarlo en su camino a la presidencia fue que renunciara, explícitamente y con compromiso, a la idea de hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, desde el equipo del candidato presentaron una solicitud para evitar incluir una renuncia directa a ese mecanismo. De acuerdo con varias fuentes cercanas al proceso, la principal motivación de este cambio fue no generar un enfrentamiento con el presidente Gustavo Petro, quien recientemente volvió a poner sobre la mesa la idea de una constituyente, especialmente en el contexto del 1 de mayo. “El documento inicial era muy simple en el compromiso de que el gobierno no promovería una constituyente. Y obviamente Iván puso de presente las diferencias que podría tener con el gobierno Petro en medio de la campaña”, señaló uno de los participantes en la negociación en conversación con La Silla Vacía.

El documento inicial propuesto por el Partido Verde establecía tres principios inamovibles: la defensa de la Constitución de 1991 —incluyendo la no promoción de una constituyente desde el Gobierno—, el rechazo a la reelección presidencial y el impulso de políticas de equidad e inclusión. Sin embargo, ese primer borrador fue ajustado tras una reunión clave realizada el 22 de abril en el Senado, donde participaron Cepeda y sus principales negociadores, junto a delegados del Verde. Aunque ambas partes coincidían en la mayoría del contenido programático, el punto más conflictivo fue la exigencia del Verde de descartar de forma explícita la constituyente. Lea también: ¿Principio del fin de la Alianza Verde? Así está su interna tras apoyo a Iván Cepeda En la versión final, el acuerdo incluyó compromisos como la defensa de la Constitución y la “NO reelección”, planteada como un principio para fortalecer la democracia. No obstante, el tema de la constituyente quedó sin una posición directa por parte de Cepeda. En cambio, el Partido Verde fue el que expresó que considera “inconveniente” convocarla en las actuales circunstancias, añadiendo que, de darse, debería originarse en una iniciativa ciudadana.

¿Cómo fueron las negociaciones entre Iván Cepeda y el Partido Verde?

Las conversaciones no estuvieron exentas de tensiones. Algunos miembros del Verde contemplaron retirarse si no se lograban garantías claras sobre la no reelección y el rechazo a la constituyente. Las intervenciones de figuras como Juan Fernando Cristo (equipo Cepeda) y Jhon Amaya (Partido Verde) fueron clave para mantener el diálogo y evitar que el acuerdo se rompiera, lo que habría dejado al partido en libertad de apoyar otras candidaturas. En las conversaciones también estuvieron María José Pizarro y el representante Gabriel Becerra.