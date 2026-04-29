Iván Cepeda no cierra la puerta a una constituyente pese a acuerdo con el Partido Verde

Una de las peticiones y condiciones que el Partido Verde le puso a Iván Cepeda para apoyarlo en su camino a la presidencia fue que renunciara, explícitamente y con compromiso, a la idea de hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, desde el equipo del candidato presentaron una solicitud para evitar incluir una renuncia directa a ese mecanismo.
De acuerdo con varias fuentes cercanas al proceso, la principal motivación de este cambio fue no generar un enfrentamiento con el presidente Gustavo Petro, quien recientemente volvió a poner sobre la mesa la idea de una constituyente, especialmente en el contexto del 1 de mayo.
“El documento inicial era muy simple en el compromiso de que el gobierno no promovería una constituyente. Y obviamente Iván puso de presente las diferencias que podría tener con el gobierno Petro en medio de la campaña”, señaló uno de los participantes en la negociación en conversación con La Silla Vacía.