Iván Cepeda, ¿del juicio contra Uribe a la campaña por la Presidencia?

“Me lo tomo muy en serio, es una posibilidad”. En estos términos, el senador Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico) dejó de lado los rumores y confirmó que, en medio del proceso judicial que sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, no descarta participar de los comicios de 2026 para elegir al próximo inquilino de la Casa de Nariño. No es para menos. Cepeda emerge hoy como uno de los aspirantes más fuertes para capitalizar electoralmente el fallo y darle continuidad al proyecto político del presidente Gustavo Petro. Su triunfo no es menor: venció en primera instancia al expresidente –sin duda uno de los políticos más influyentes y determinantes del siglo XXI– y tras una larga disputa judicial consiguió que fuera condenado por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

“Él (Cepeda) empezó a capitalizar todo esto desde el lunes y es normal. Evidentemente considera que es un triunfo personal y lo va a capitalizar políticamente en un escenario de polarización en el que enfrentarse a una figura tan reconocida como Álvaro Uribe le va a generar un rendimiento político. Va a construir una narrativa buscando crecer políticamente alrededor del tema, sin lugar a dudas”, asegura a EL COLOMBIANO la profesora María Margarita Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.