Alerta de nuevo conflicto en Antioquia: alias Iván Mordisco se anexó el frente 18 de las Farc, que delinque en Ituango

El jefe disidente de las Farc y criminal más buscado de Colombia, Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”), adquirió un nuevo un frente de guerra en Antioquia, lo que podría reconfigurar el mapa del conflicto armado en esta compleja región del país. Así lo confirmó el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, durante una visita al departamento, indicando que “por información de Inteligencia sabemos que ahora el frente 18 se ha unido al cartel de ‘Iván Mordisco’”. El frente 18 de las Farc es comandado por un veterano insurgente, Erlinson Echavarría Escobar (“Ramiro”). Hasta hace poco, dicha estructura estaba integrada al bloque Magdalena Medio del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la coalición disidente de las Farc al mando de Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), quien está en el proceso de “paz total” con el Gobierno Nacional.

Sin embargo, fuentes de Inteligencia le contaron a EL COLOMBIANO que “Ramiro” tuvo desencuentros con el frente 36, la otra organización del EMBF en Antioquia, que fueron escalando con el tiempo, al punto de que estos “le quitaron presencia territorial en los municipios de Briceño y Tarazá”, los cuales son estratégicos para los negocios de minería ilegal y narcotráfico. La influencia del frente 18 quedó entonces reducida al municipio de Ituango y la frontera con el departamento de Córdoba, en el área del Nudo del Paramillo. Además de esto, varios de sus combatientes desertaron y se unieron al frente 36, reduciendo las capacidades de su grupo. Esta situación, de acuerdo con los datos en poder de la Inteligencia, produjo la fractura interna y “Ramiro” buscó apoyo en el Estado Mayor Central (EMC), la otra disidencia que comanda “Iván Mordisco”.