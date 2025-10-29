Alerta de nuevo conflicto en Antioquia: alias Iván Mordisco se anexó el frente 18 de las Farc, que delinque en Ituango

El jefe disidente de las Farc y criminal más buscado de Colombia, Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”), adquirió un nuevo un frente de guerra en Antioquia, lo que podría reconfigurar el mapa del conflicto armado en esta compleja región del país.
Así lo confirmó el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, durante una visita al departamento, indicando que “por información de Inteligencia sabemos que ahora el frente 18 se ha unido al cartel de ‘Iván Mordisco’”.
El frente 18 de las Farc es comandado por un veterano insurgente, Erlinson Echavarría Escobar (“Ramiro”). Hasta hace poco, dicha estructura estaba integrada al bloque Magdalena Medio del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la coalición disidente de las Farc al mando de Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), quien está en el proceso de “paz total” con el Gobierno Nacional.