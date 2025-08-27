x

Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso, fueron llamados a juicio por escándalo de la UNGRD

Ambos permanecen cobijados con medida de aseguramiento. El expediente indica que recibieron un soborno a cambio de favorecer la agenda legislativa del Gobierno en el Congreso.

  • Andrés Calle e Iván Name. FOTO COLPRENSA
Juan Pablo Patiño
Actualidad

hace 20 minutos
El senador Iván Name y el representante Andrés Calle serán juzgados. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema los llamó a juicio por su aparente participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

Ambos congresistas ya están imputados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor propio. El expediente señala que recibieron un soborno –de dineros de la Ungrd– a cambio de favorecer la agenda legislativa del Gobierno. Los hechos ocurrieron cuando ambos ocupaban las presidencias del Senado y la Cámara.

“Luego de una labor investigativa que incluye declaraciones y pruebas técnicas, la Sala consideró que hay indicios suficientes para llevar a juicio a los procesados”, añadió la Sala en un comunicado.

Ambos procesados están cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario desde el pasado 7 de mayo.

En desarrollo...

