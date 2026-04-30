Hasta en Vietnam los ciclistas colombianos se lucen

En Turquía, Suiza, Estados Unidos, Guatemala y hasta en Vietnan los ciclistas de Colombia se roban el protagonismo en las diferentes pruebas en las que compiten esta semana.
En el Tour turco, que cumple su edición 61, el cundinamarqués Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) defendió por tercer día seguido la camisa azul claro que lo identifica como líder y está a tres jornadas de levantar, luego de cuatro años, un nuevo título en el pedalismo.
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Sosa se defendió de los ataques de sus rivales en el recorrido de 180,7 km entre Patara y Kemer, manteniendo la ventaja de 13 segundos en la general sobre el australiano Sebastian Berwick (Caja Rural), y de 21 ante el francés Nicolas Breuillard (TotalEnergies). Este viernes es la sexta fracción de 127.9 kilómetros entre Antalya y el final en alto en Feslikan. Con grandes condiciones para escalar, Sosa va por su segundo triunfo en esta carrera.