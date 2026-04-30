Hasta en Vietnam los ciclistas colombianos se lucen

En Turquía, Suiza, Estados Unidos, Guatemala y hasta en Vietnan los ciclistas de Colombia se roban el protagonismo en las diferentes pruebas en las que compiten esta semana. En el Tour turco, que cumple su edición 61, el cundinamarqués Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) defendió por tercer día seguido la camisa azul claro que lo identifica como líder y está a tres jornadas de levantar, luego de cuatro años, un nuevo título en el pedalismo. Lea: El último vuelo del cóndor: Nairo Quintana, campeón de la Vuelta a Asturias 2026 Sosa se defendió de los ataques de sus rivales en el recorrido de 180,7 km entre Patara y Kemer, manteniendo la ventaja de 13 segundos en la general sobre el australiano Sebastian Berwick (Caja Rural), y de 21 ante el francés Nicolas Breuillard (TotalEnergies). Este viernes es la sexta fracción de 127.9 kilómetros entre Antalya y el final en alto en Feslikan. Con grandes condiciones para escalar, Sosa va por su segundo triunfo en esta carrera.

Batallan en Romandía

En Suiza, con motivo del Tour de Romandía en el que Tadej Pogacar (UAE) parece no tener rival al ganar ayer al sprint en la segunda jornada y consolidarse en el liderato, Nairo Quintana (Movistar) fue décimo. Lo siguió Sergio Higuita (Astana), quien es el mejor representante nacional en la carrera al ubicarse 15°, a 1.10 del prodigio esloveno, quien suma seis victorias en 2026 tras ocho días de carrera. Nairo es 33°, a 6.12.

Figuras en EE.UU.

Robinson López, del GW Erco Sportfitness, fue el ganador este jueves en Mogollón y ahora es líder de la montaña en el Tour de Gila. Foto Cortesía GW Shimano

En el Tour de Gila, el Team Medellín comenzó dominando con la victoria del paisa Walter Vargas en la contrarreloj individual, modalidad en la que suma siete títulos continentales, el último en Montería, en marzo. En esa prueba estadounidense, de cinco etapas, los dirigidos por José Julián “Chivo” Velásquez buscarán el título con Diego Camargo (tercero en la general). Este jueves, en la segunda fracción, ganó Róbinson López (GW Erco SportFitness). Vargas defendió el primer lugar. Hoy, 122,6 km con salida y llegada en Fort Bayard. Hoy, 122,6 km con salida y llegada en Fort Bayard. Otro grupo del Team Medellín, liderado por Wilmar Paredes y Álvaro Hodeg, actuará desde este 4 de mayo en la Vuelta a Sao Paulo, Brasil.

Guavita ganó en Guatemala

César Guavita celebró en Guatemala. Foto: @Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala

En la quinta Vuelta Bantrab, en Guatemala, se empezó a ver desde el primer día una gran batalla entre equipos colombianos. El risaraldense Kevin Castillo, del Orgullo Paisa, se impuso en la fracción inicial, de 118 km entre Amatitlán y Retalhuleu, por delante de su compatriota Juan Diego Hoyos, del Team Sistecrédito. Este jueves, el bogotano César Guavita (Team Best PC) ganó la segunda fracción y desbancó del liderato a Castillo. El cundinamarqués Wilson Peña (Sistecrédito), vigente campeón, es segundo en la general, a 4’’. Finalmente, el nariñense Róbinson Chalapud también acaparó la atención en la HTV Cup, novedosa competencia en Vietnam que tuvo una duración de 25 etapas, cuatro más que el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Chalapud, tercero en la décima jornada, terminó este jueves la prueba en la cuarta posición.

Colombianas en la Vuelta a España Femenina