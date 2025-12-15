Subintendente de la Policía resultó muerto tras intento de atraco en Manrique

Un agente de la Policía Metropolitana fue asesinado en lo que sería un presunto caso de atraco, ocurrido al Nororiente de Medellín, según reseñaron las autoridades.

De acuerdo a la información conocida, el hecho ocurrió el pasado sábado en el cruce de la calle 76 con la carrera 41 del barrio Manrique El Pomar.

Allí fue atacado a tiros un hombre de 44 años identificado como el subintendente Iván Tabares Restrepo, quien resultó gravemente herido.

Según trascendió, el hecho se presentó cuando el suboficial Tabares –quien ese día estaba de descanso– se movilizaba en su moto personal sobre la calle 76. Al llegar a la carrera 41 fue abordado por otros dos sujetos, quienes se movilizaban en otra moto y los cuales al parecer le pretendían hurtar sus pertenencias.

El suboficial se resistió al hurto y desenfundó su arma. En ese instante se presentó un intercambio de disparos. El victimario salió corriendo detrás de la moto en la cual había llegado y metros más adelante fue recogido, dándose así a la fuga.