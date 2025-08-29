Ella es Ivonne Chacón, la futbolista colombiana más cara en la historia; superó a Mayra Ramírez

El fútbol femenino colombiano sigue en crecimiento, pues ante las figuraciones de las selecciones Colombia que han tenido protagonismo en mundiales, Copa América y Juegos Olímpicos, se suman los registros que alcanzan las jugadoras individualmente. Una de esas marcas es la de la futbolista colombiana más cara en la historia, pues al igual que en el fútbol masculino, las mujeres practicantes de este deporte están sujetas a un mercado en donde cada vez se cotiza el talento colombiano. Lea también: El camino ignorado de la Selección Colombia Femenina de fútbol, es hora de reconocer su aporte Evidencia de esto es lo ocurrido con la bogotana Ivonne Chacón, quien pasará de vestir la camiseta del Levante UD de España a la del Chicago Stars FC de Estados Unidos, según lo informó el club español en un comunicado oficial.

El club norteamericano pagó, de acuerdo con el periodista Julián Capera, un monto de 500.000 euros, convirtiéndola en la jugadora colombiana por la que más dinero han pagado en un traspaso. Chacón es una delantera colombiana nacida el 12 de octubre de 1997 (27 años) que mide 1,71 metros y que desde el 2021 ha vestido las camisetas de Independiente Santa Fe, Millonarios, Valencia y el último club, Levante. También ha lucido la camiseta de la Selección Colombia.