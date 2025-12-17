x

Celebrar el vallenato con reguetón: J Balvin estará en el Festival de la Leyenda Vallenata 2026

El festival que celebra el folclor vallenato se celebrará entre el 29 de abril y el 2 de mayo de 2026. Conozca la programación oficial y cómo comprar sus entradas para la edición 59.

  • Entre el 17 y 20 de diciembre iniciará la Preventa Davivienda, mientras que el día 20 se lanza la venta general. Foto Colprensa.
El Colombiano
Colprensa
hace 2 horas
Se acerca la máxima fiesta del folclor de la música vallenata, el Festival de la Leyenda Vallenata, que se realizará del 29 de abril al 2 de mayo, y desde ya se empiezan a conocer más detalles de su programación de esta grandiosa celebración cultural, folclórica y musical.

Le puede interesar: Los reyes diciembre: así cambian las tendencias musicales durante el mes de Navidad

El próximo año, el festival, que celebra a su edición 59, le rendirá homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y El Binomio de Oro de América. Además, contará con concursos de acordeón en sus distintas categorías, canción vallenata inédita, piquería mayor e infantil, pintura infantil, desfiles de piloneras, conversatorio, y el tradicional recorrido de Jeep Willys Parranderos, entre otras actividades.

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata anunció oficialmente la programación musical para los días 1 y 2 de mayo de 2026, en el Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’, dos de las tres noches de eventos en el ‘templo de la música vallenata’. Se espera, que en las próximas semanas, los organizadores anuncien la programación de conciertos para el día jueves 30 de abril.

La noche del primero de mayo llegará con una mezcla llena de recuerdos, sentimiento y tradición, empezando con Silvestre Dangond, uno de los artistas más influyentes del vallenato contemporáneo, quien llegará con el cierre de su gira ‘El último baile’, una presentación que marcó la reunificación con Juancho de la Espriella.

A este hito se une la legendaria Guayacán Orquesta, institución de la salsa colombiana con más de cuatro décadas de éxitos. Su presencia hará la fiesta musical diversa, rítmica y profundamente colombiana.

Jean Carlos Centeno, una de las voces más icónicas del Binomio de Oro de América, pondrá la nota nostálgica de la noche rememorando una época dorada del vallenato romántico, en un año en el que ese legado será celebrado como merece: desde la memoria, la emoción y las canciones que hicieron historia.

Lea también: La música que somos: en 2026 la Orquesta Filarmónica de Medellín apuesta por la identidad

El siguiente día, será la gran noche del homenaje y la coronación del nuevo Rey Vallenato. El Binomio de Oro de América, agrupación que hace 49 años revolucionó el vallenato y lo proyectó a nuevas dimensiones, junto a su fundador y líder, Israel Romero, serán protagonistas de una presentación cargada de historia, alegría y clásicos que marcaron a generaciones enteras.

A este momento central se suma J Balvin, uno de los artistas colombianos más influyentes del mundo, quien llega al Festival para ofrecer un espectáculo de talla global, consolidando la visión del evento: honrar las raíces, dialogar con otros sonidos y abrazar la modernidad sin perder la esencia.

Finalmente, El Churo Díaz y Elder Dayán completarán la noche reafirmando la vigencia del vallenato actual, tendiendo un puente entre el legado de las grandes leyendas y las nuevas generaciones que hoy mantienen vivo el sentimiento del género.

