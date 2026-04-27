J Balvin y Ryan Castro celebran su amistad con su primer disco juntos, Omerta

El jueves 7 de mayo se publicará Omerta, el primer disco en colaboración de J Balvin y Ryan Castro, un trabajo que hace honor a la familia, la amistad y la lealtad. La palabra omerta hace referencia a la Ley de Silencio, el código de honor siciliano que prohíbe hablar con las autoridades o recurrir a sus servicios. En el mundo de la mafia, romper el código se castiga con la muerte.

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En el caso del disco, J Balvin y Ryan Castro le han dado su propio significado. “Nosotros lo traducimos a la versión paisa de la lealtad, de cuidar nuestra familia y la gente que nos rodea”, dijo Balvin durante una sesión de escucha del disco exclusiva para medios en el restaurante El Cielo, en el Poblado.

Es un disco de 10 canciones, de las cuales dos ya han sido presentadas como sencillos: Pal Agua y Tonto. La única colaboración será con Eladio Carrión en el tema GWA. El disco se estrena el día del cumpleaños 41 de Balvin.

“Este es un álbum muy especial porque es un álbum de hermandad, de familia, es un álbum que va más allá de lo que pueda pasar con los números dentro de una industria indescifrable actualmente, pero que tiene un fin de unión, de lealtad y ante todo de mucha calidad musical. Es un álbum muy versátil, son pocas canciones, pero es un momento de celebrar. Hay que celebrar el éxito de Ryan, que lo siento como mío. Todo se ha dado de una manera muy orgánica, es el álbum de dos paisas, de gente que se quiere y se respeta. Aquí entre caballeros nos cuidamos muchísimo”, dijo Balvin.

Omerta también parece un marcar un nuevo comienzo para Balvin. El 3 de marzo de 2022, el mismo día que Residente estrenó su colaboración con Bzrp, donde le dedica estrofas con referencias despectivas a Balvin, este publicó en sus historias de Instagram una foto con Sebastián Marroquín, (antes Juan Pablo Escobar), el hijo del narcotraficante Pablo Escobar. En la fotografía se leía la palabra omerta. Muchos interpretaron este como una respuesta, pero no se dijo mucho más.

Dos años después y con la controversia resuelta –Balvin y Residente publicaron una foto juntos el 31 de diciembre del año pasado, haciendo pública su reconciliación–, Balvin vuelve a traer la palabra omerta, esta vez como nombre de su próximo disco. Lo hace al lado de Ryan Castro, quién parece haberse convertido, en poco tiempo, en una persona muy cercana.

El disco no habla de eso, como cualquier disco de reguetón habla de fiesta, de sexo, de amores pasajeros. Sobre su vida y su amistad apenas hacen referencia al final, en la canción que lleva el mismo nombre del disco, pero la celebran.

Esta no es la primera vez que Ryan Castro y J Balvin hacen música juntos. La primera canción fue Nivel de Perreo, lanzada hace 3 años.

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Pero ahora la relación va mucho más allá de una colaboración. A Ryan muchos lo conocen como el tío, por su cercanía con Rio, el hijo de Balvin. Tanta cercanía hace pensar de muchos más proyectos juntos a futuro.

Omerta suena caribeño, pero tiene una estética mafiosa, al estilo de películas como Scarface y El Padrino, y varias referencias animadas.

También hacen parte del proyecto audiovisual del disco la reconocida actriz Sofía Vergara y el actor Marlon Moreno, conocido por su papel en la serie El Capo.