El lado fashionista de J Balvin: lanza colección con la marca paisa Vélez

Para Balvin es un hecho histórico para la industria colombiana al ser los dos de Medellín, “ y ambos tenemos una visión para el mundo. Estamos orgullosos de dónde venimos y de lo que, como latinos, podemos dar y aportar en lo creativo. Siempre pensando en la mejor calidad, pero ante todo mucho amor por lo que hacemos . Vélez es de respeto”, dijo el artista que justo este viernes fue notificado como uno de los nominados a los Grammy Anglo en la categoría de Mejor álbum urbano por su Mixtape.

La cápsula, que estará disponible desde este viernes 7 de noviembre en tiendas Vélez, incluye piezas de edición limitada como camisetas, polos, pañoletas, charms, portadocumentos, monederos y bolsos personalizables.

Su gusto por la moda – y justo días antes de sus conciertos Ciudad Primavera en Colombia – hicieron que J Balvin se uniera a la compañía paisa Vélez para presentar la que será la cápsula oficial para sus espectáculos en Medellín (29 de noviembre) y Bogotá (13 de diciembre), una combinación de moda, música y cultura.

La inclusión de J Balvin en el mundo de la moda no es nueva. Vale la pena recordar hitos fashionistas como la creación de los icónicos Air Jordan 1, que fueron lanzados en 2020, con Nike; la edición limitada del reloj DWE-5600 que lanzó este año con G-Shock de Casio llamado Time Matters ; su colección con Guess de 2019 o su pasarela con Gef en Colombiamoda de 2018.

Lo primero que querían lograr la empresa antioqueña y el artista paisa era que la moda y las raíces dialogaran entre sí. Era claro también que querían rendirle un homenaje a Medellín y por eso la colección se llama: Ciudad Primavera: Beyond Flowers (tiene flores de cuero por donde se mire).

Un tercer punto era elevar el estilo urbano a un nuevo nivel de sofisticación y por último trabajaron para fusionar la herencia artesanal de Vélez con el estilo vanguardista de J Balvin.

Entonces la gente podrá encontrar piezas como un bolso con manijas intercambiables y una versión especial del clásico Mini Garniel, reinterpretado. Algunas prendas tienen marcación láser y pigmentaciones exclusivas porque se verán en tonos pasteles. Muchas flores en cuero tienen el pin del rayo, tan clásico ya de Balvin.

“En Vélez creemos que la moda latinoamericana se construye desde la autenticidad, el arte y el oficio. Con esta colaboración junto a J Balvin reafirmamos nuestra convicción de que la moda es un lenguaje poderoso para contar quiénes somos, celebrar nuestras raíces y compartirle al mundo una visión fresca y genuina de nuestra cultura”, dijo Fabrizio Fiorillo, gerente superior de Marketing de Vélez.

Se sabe que para lanzar esta cápsula de moda habrá un gran desfile el 18 de noviembre y que el Metro de Medellín se convertirá en parte esencial de la experiencia para presentar las 16 referencias que componen la colección que no solo se quedará en Colombia. Desde Vélez nos confirmaron que estará disponible en Estados Unidos, Panamá, Chile y Perú a través del sitio web de la compañía.

Este año J Balvin ha demostrado que los negocios son lo suyo, además de estas colaboraciones de moda con empresas como Casio y Vélez también se asoció al chef Juan Manuel Barrientos para lanzar Elcielo en Nueva York.