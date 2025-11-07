El lado fashionista de J Balvin: lanza colección con la marca paisa Vélez

La inclusión de J Balvin en el mundo de la moda no es nueva. Vale la pena recordar hitos fashionistas como la creación de los icónicos Air Jordan 1, que fueron lanzados en 2020, con Nike; la edición limitada del reloj DWE-5600 que lanzó este año con G-Shock de Casio llamado Time Matters; su colección con Guess de 2019 o su pasarela con Gef en Colombiamoda de 2018.
Su gusto por la moda –y justo días antes de sus conciertos Ciudad Primavera en Colombia– hicieron que J Balvin se uniera a la compañía paisa Vélez para presentar la que será la cápsula oficial para sus espectáculos en Medellín (29 de noviembre) y Bogotá (13 de diciembre), una combinación de moda, música y cultura.
La cápsula, que estará disponible desde este viernes 7 de noviembre en tiendas Vélez, incluye piezas de edición limitada como camisetas, polos, pañoletas, charms, portadocumentos, monederos y bolsos personalizables.
Para Balvin es un hecho histórico para la industria colombiana al ser los dos de Medellín, “y ambos tenemos una visión para el mundo. Estamos orgullosos de dónde venimos y de lo que, como latinos, podemos dar y aportar en lo creativo. Siempre pensando en la mejor calidad, pero ante todo mucho amor por lo que hacemos . Vélez es de respeto”, dijo el artista que justo este viernes fue notificado como uno de los nominados a los Grammy Anglo en la categoría de Mejor álbum urbano por su Mixtape.