Así fue el rescate de Jack, el perrito en Belén que habría sido maltratado

Un perrito que estaría siendo maltratado fue rescatado por las autoridades este fin de semana, en una unidad residencial del suroccidente de Medellín.

El caso se hizo público a través de una denuncia que circuló a través de las redes sociales, en las que se observaba a un pequeño perro de color café que sería víctima de malos tratos por parte de sus tenedores.

En las imágenes lograba observarse al animal nervioso y bajo estrés, siendo agarrado por el pellejo por una persona que no logra apreciarse.