Jacqueline Edelman, la norteamericana que jugará con Colombia el Sudamericano Sub 17 de baloncesto en Paraguay

La Selección Colombia Sub-17 de baloncesto femenino inicia su participación en el Sudamericano ante Paraguay. El duelo, previsto para este miércoles, cierra la primera jornada del Grupo B, en el que también están Venezuela y Chile.
Las dirigidas por Luis Miguel Cuenca confían en lograr uno de los tres cupos que otorga el certamen para el Mundial Sub-19 y la AmeriCup 2026. El grupo cuenta con cuatro jugadoras antioqueñas, dos de Bogotá, tres del Valle y una representante de Atlántico, Norte de Santander y Guaviare.