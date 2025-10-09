Rescatan a jaguar baleado en el Amazonas: sobrevivió nadando en el Río Negro

Y es que el jaguar es una especie protegida y símbolo nacional de Brasil, pero eso no lo salvó de los disparos. El parte veterinario confirmó heridas de bala en cabeza, cuello y cara, además de varios dientes rotos . Pero hay un dato más brutal: los disparos no fueron recientes. El animal ya venía huyendo, empujado quizás por el dolor o por el miedo, hasta que su fuerza se agotó en medio del agua.

Fue un grupo de pasajeros quien lo vio primero. Desde una embarcación civil alertaron a las autoridades sobre la presencia de un jaguar debilitado, solo, remando contra la muerte. La escena, registrada en video por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Amazonas , muestra al animal sostenido sobre una boya flotante, mientras una lancha de la Policía Militar lo remolca lentamente hacia tierra firme. A bordo, oficiales y especialistas de fauna silvestre contienían el silencio. Nadie celebraba.

Con las patas aferradas a una boya y la mirada fija en una orilla invisible, un jaguar herido flotó sobre el Río Negro, en Brasil , como si la selva le hubiese dado la espalda. No rugía. No peleaba. Solo resistía. Era miércoles primero de octubre y según se supo después, la corriente no era el mayor de sus enemigos: el felino tenía el cuerpo atravesado por más de treinta fragmentos de metralla.

Fue trasladado a una clínica veterinaria en Manaos, donde un equipo multidisciplinario asumió su recuperación. Biólogos, veterinarios y técnicos ambientales vigilan al jaguar en cuidados intensivos. Uno de ellos es el biólogo Rogério Fonseca, de la Universidad Federal de Amazonas, quien —según reportó Infobae— coordinó las decisiones técnicas del rescate como parte del Laboratorio de Fauna e Interacciones Forestales. Además, apunto que “el trabajo de campo no termina en el auxilio”, pues conservar es también planear, conectar, intervenir.

Lo cierto es que la escena impactó a millones. Pero también incomodó. ¿Cómo un animal herido por armas de fuego termina solo en el río más grande del Amazonas? ¿Dónde empieza esta violencia contra la fauna? ¿Quién dispara contra un jaguar en pleno siglo XXI? Las autoridades aún no lo saben, y en esa ausencia de información reside la impunidad que, por lo general, suele ser parte del paisaje cuando se trata de crímenes ambientales.

Por ahora, el felino se aferra a la vida. Cuando su condición mejore, será trasladado a un espacio mayor para fortalecer su estado físico. Solo entonces se evaluará la posibilidad de reinsertarlo en su hábitat o de trasladarlo a una colección viva, tal y como lo infromó la activista y diputada Joana Darc —fundadora de la ONG PATA— a través de su cuenta de Instagram. Asimismo, dijo que el ojo del jaguar, uno de los más afectados por las balas, comienza a desinflamarse, y que esa es una buena señal.

En Brasil sobreviven cerca de 10.000 jaguares, según el portal Mongabay. No es un número alentador. En regiones como el Bosque Atlántico o la Caatinga apenas quedan cientos. El avance de la frontera agrícola, la caza furtiva y los conflictos con humanos los han desplazado de sus corredores naturales.

Así que lo que ocurrió en el Río Negro no es solo una anécdota viral. Es el retrato de una especie empujada al límite. Un animal que, herido y solo, buscó flotación en una boya y terminó convirtiéndose —sin saberlo— en emblema de resistencia.