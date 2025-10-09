Rescatan a jaguar baleado en el Amazonas: sobrevivió nadando en el Río Negro

Con las patas aferradas a una boya y la mirada fija en una orilla invisible, un jaguar herido flotó sobre el Río Negro, en Brasil, como si la selva le hubiese dado la espalda. No rugía. No peleaba. Solo resistía. Era miércoles primero de octubre y según se supo después, la corriente no era el mayor de sus enemigos: el felino tenía el cuerpo atravesado por más de treinta fragmentos de metralla.
Lea también: ¿Cómo puede protegerse la vida del jaguar que está en peligro?
Fue un grupo de pasajeros quien lo vio primero. Desde una embarcación civil alertaron a las autoridades sobre la presencia de un jaguar debilitado, solo, remando contra la muerte. La escena, registrada en video por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Amazonas, muestra al animal sostenido sobre una boya flotante, mientras una lancha de la Policía Militar lo remolca lentamente hacia tierra firme. A bordo, oficiales y especialistas de fauna silvestre contienían el silencio. Nadie celebraba.
Y es que el jaguar es una especie protegida y símbolo nacional de Brasil, pero eso no lo salvó de los disparos. El parte veterinario confirmó heridas de bala en cabeza, cuello y cara, además de varios dientes rotos. Pero hay un dato más brutal: los disparos no fueron recientes. El animal ya venía huyendo, empujado quizás por el dolor o por el miedo, hasta que su fuerza se agotó en medio del agua.