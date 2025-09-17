Jahana Longas: de Carepa al voleibol profesional internacional

A Jahana la conocí el día de la inauguración de los Juegos Afro en Currulao, donde la presentaron como una gran promesa del voleibol. Oriunda de Carepa y con apenas 19 años, mide 1.85 de estatura y ya ha tenido la oportunidad de jugar profesionalmente en otro país. Me le acerqué y pedí verla para una entrevista; a mis 25 años, descubrir que alguien tan joven podía lograr tanto fue simplemente admirable.
Días después nos encontramos en el coliseo Antonio Roldán de Apartadó, donde la vi sentada en la tribuna, observando a los equipos de las divisiones masculina y femenina. Lo primero que me dijo al verme es que su nombre completo era “A-n-y-o-l-e-t-h Jahana Longas Cabrera” y que, según ella, “Jahana” podría haber sido un error en su registro, pues en realidad debería ser “Johanna”.
Confesó que no tiene un color favorito, aunque responde blanco o verde, y que prefiere vestir negro o blanco. Es buena para dibujar, pero su pasión siempre ha sido el deporte: su primer amor fue el fútbol, pero el destino la llevó al voleibol, donde se ha consolidado como una de las mejores de su generación.