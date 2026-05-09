“Reconstruir a Colombia tomará más de un periodo presidencial”: presidente de Fenalco

A propósito del lanzamiento de su libro Reconstruir sobre lo destruido, en el que cuestiona el legado del actual gobierno, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, conversó con EL COLOMBIANO sobre la urgencia de volver a impulsar al país desde varios frentes. El líder gremial propone un proyecto de Nación a 30 años que trascienda los periodos presidenciales y garantice estabilidad económica.
Además, Cabal habló de la coyuntura del país y expresó su preocupación por la división entre los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Para el líder de Fenalco, los rifirrafes entre ambos debilitan a la oposición frente al modelo de continuidad.
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