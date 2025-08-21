Jaime Andrés Beltrán no dejará la Alcaldía hasta que fallo quede en firme: “No es momento para dejar a Bucaramanga a su suerte”

Tras la decisión del Consejo de Estado de anular su elección como alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez anunció que no se irá del cargo hasta que el fallo en segunda instancia que lo destituye quede en firme. El mandatario local, que fue elegido en las elecciones regionales de octubre de 2023 prometiendo mano dura contra la criminalidad, fue destituido por el alto tribunal por doble militancia en la modalidad de apoyo. Lea aquí: Fiscalía abrió investigación sobre presunta alianza criminal para asesinar al alcalde de Bucaramanga La Sección Quintal del Consejo de Estado determinó que el alcalde incurrió en esa conducta tras apoyar, en campaña, a candidatos al Concejo de Bucaramanga que no eran de la coalición que avaló su candidatura: Colombia Justa Libres, el partido de La U y Salvación Nacional.

En concreto, Beltrán habría respaldado a Edisson López, del Centro Democrático; y Carlos Mateus y Oscar Díaz, por el Partido Conservador. También, a Elkin Bello, Vilma Cadena, Juan Pablo Piñeros, Rosa Mabel Román y Juan Sebastián Gómez, por el Partido de La U. El Tribunal Administrativo de Santander ya había anulado la elección de Beltrán en diciembre del año pasado, sin embargo, su defensa presentó la apelación ante el Consejo de Estado que finalmente dejó en firme la decisión de apartarlo del cargo.

Tras la decisión, el alcalde, que no podrá completar su periodo hasta 2027, aseguró que no dejará el cargo hasta que el fallo quede en firme. Siga leyendo: ¿Le aprendió a Trump? Alcalde Jaime Beltrán, el ‘Bukele’ colombiano, confirma más fuertes controles migratorios en Bucaramanga “Para los hijos de Dios todo obra para bien. Sigo en pie de lucha por la ciudad hasta que el fallo del Consejo de Estado esté en firme. Este no es momento para abandonar a Bucaramanga a su suerte. La seguridad de los ciudadanos es y será mi prioridad hasta el final”, aseguró Beltrán en su cuenta de X.