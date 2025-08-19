“Es una serie que exalta la latinidad”: el actor mexicano Jaime Camil habla su papel en Acapulco

Si no ha visto Acapulco, la comedia que ya lleva tres temporadas en Apple TV+, ha perdido el chance de reírse de lo lindo con una historia muy latina narrada de manera bilingüe bajo el genio creador del mexicano Eugenio Derbez, actor ganador de premios Emmy y SAG. La plataforma acaba de estrenar la cuarta y última entrega que tendrá 10 episodios que irán cada miércoles hasta el 17 de septiembre. Lea: Merlina temporada 2: Tim Burton revela cambios, fichajes y lo que más disfruta de dirigir a Jenna Ortega EL COLOMBIANO conversó con Jaime Camil, el actor mexicano de 52 años quien interpreta a Alejandro Vera, el hermano de uno de los hombres más ricos de México y nuevo copropietario de Las Colinas, el resort en el que se desarrolla esta divertida historia.

De Acapulco hemos venido conversando con los actores en temporadas pasadas, incluso con la paisa Camila Pérez, con Eugenio y demás y todos nos han hablado de la unión del grupo y del gusto que les da que sea una serie bilingüe, ¿qué más destacaría del trabajo con este equipo?

“Pues eso es hermoso, todos somos una familia, hay mucha camaradería, hay mucho cariño, mucho amor entre todos, con la producción, inclusive con los ejecutivos de Apple que no escatiman en la calidad de sus productos y son unos grandes socios para hacer series. En realidad hay una camarería muy bonita, hay un gran amor en el set. Los actores nos ayudamos mutuamente con el performance de cada quien y eso nos hace ser mejores”.

¿Qué viene a su mente cuando se habla del Acapulco de antaño que se retrata en esta serie, además porque usted es elemento vital del Acapulco que se hizo famoso?

“Sí y no, porque antes de mí había un Acapulco todavía más famoso: de John Wayne, de Las Brisas, de Joan Collins. Creo que Acapulco siguió teniendo algún tipo de magia después de esos años dorados. También nos pasó a nosotros, a amigos míos. Yo me sentía como tipo Roberto Trouyet, quien básicamente fundó Las Brisas, uno de los hoteles más emblemáticos de Acapulco, por ahí hubo un tipo de influencia, sin conocerlo ni mucho menos. Pero en general fue muy bonito ser parte de una serie que se llama Acapulco, un lugar tan importante para mí”.

Su personaje es un villano o no, porque es quien detona el cambio máximo...

“Sí, creo que es un villano más light como tal pero por el tono de la serie no le permite serlo del todo. Si creo que es un villano que pone situaciones difíciles a todos, para impulsarlos a esos cambios que cada personaje tiene que tener”.

¿Qué fue para usted importante para sumarse a este proyecto?

“Cuando te invitan a un proyecto, obviamente te debe gustar, entender los guiones. Pero, más allá de todo eso, estar con Eugenio Derbez es un honor. Eugenio es un encanto absoluto, me encanta estar con él. Lo que ha logrado en Estados Unidos es a lo que todos aspiramos, yo lo quiero mucho a él, a su familia. Es maravilloso trabajar en un proyecto con una persona que no solo quieres sino que admiras mucho. Y trabajar en un proyecto producido por él, en una plataforma tan importante como Apple, es increíble”.

¿Qué piensa que puede aportar una serie como esta en momentos tan complejos para la migración?