Video de Before Club revela lo que ocurrió antes de la golpiza mortal a Jaime Esteban Moreno y al cuarto implicado

Luego de que el dueño de Before Club se pronunciara sobre la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, después de salir de la fiesta de Halloween que se desarrollaba en esa discoteca, se conocieron los videos de cámaras de seguridad del establecimiento que muestran a los cuatro sospechosos del crimen ocurrido en la madrugada del 31 de octubre. En la grabación se observan además de Juan Carlos Suárez Ortiz –el único implicado que permanece detenido–, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres –quienes fueron detenidas, pero dejadas en libertad–, el cuarto joven implicado en el hecho y que hasta ahora no había podido ser identificado; sin embargo, tras la publicación del video se pudo establecer que se trata de Ricardo González, quien le habría propinado el golpe mortal a Jaime Esteban Moreno a las afueras del lugar.

En el video de un minuto se observa a los cuatro jóvenes abrirse paso en fila entre los demás asistentes a la fiesta que estaban muy cerca de la puerta. Ricardo, que lleva unas orejas de conejo negras, es quien encabeza al grupo y llega hasta una ventana, donde toma asiento junto a Kaleidymar. Los otros dos, Juan Carlos y Bertha, se quedan de pie por un momento y luego, Juan Carlos, quien tiene la cara pintada de rojo y no usa camiseta, le hace una señal a quienes están sentados para salir juntos de Before. Lea aquí: Entre la justicia y la impunidad: las preguntas que deja el caso de universitario asesinado en Bogotá Minutos después de lo captado por las cámaras de la discoteca, sobre las 2:40 de la madrugada, se habría dado la brutal agresión contra Jaime Esteban Moreno a solo unas cuadras del lugar.

Lo curioso de la grabación revelada por el equipo jurídico de Before Club es que la hora que marcan las cámaras de seguridad es casi una hora más tarde del momento en el que ocurrió el crimen. La agresión se habría dado antes de las 3 de la mañana y la cámara marca en el video las 4:08 a.m., horario en el que, de hecho, la discoteca ya debía estar cerrada (la hora de cierre en Bogotá es a las 3:00 a.m.).

Aunque en el pronunciamiento previo Andrés Solano, dueño de Before Club y pareja de la congresista María del Mar Pizarro, aseguró que estaban a disposición de las autoridades para entregar el material audiovisual para esclarecer lo sucedido al interior de la discoteca y con ello aportar a la investigación, Pizarro aseguró después que no los contactaron y que, por el contrario, fueron ellos como representantes del establecimiento, quienes entregaron voluntariamente las pruebas. “Nos pusimos a buscar el material. Esperamos desde el viernes que las autoridades fueran a requerir la información, pero no ha sido posible. Nos tocó acercarnos a nosotros a decirles que teníamos el material para que lo usaran en la investigación”, dijo la representante a la Cámara y única accionista del bar, en entrevista con W Radio. Entérese: ¿Todo por un taxi? Nueva hipótesis sobre qué desencadenó golpiza al estudiante de Los Andes Jaime Esteban abre línea de investigación

Lo que se sabe del sospechoso que faltaba por identificar

De Ricardo González, el cuarto joven implicado en la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes, se conoció que no era estudiante de esa institución superior. El presunto agresor, que no ha sido capturado, sería oriundo de la ciudad de Cartagena y se dedicaba a vender perros calientes en un local de San Victorino, en el centro de Bogotá. De acuerdo con el diario El Tiempo, el joven ya habría salido de la capital. La familia de Jaime Esteban aseguró que ninguno de los agresores era amigo de la víctima.

