“Jaime Esteban intentó evitar la pelea”: abogado de la familia del joven asesinado en Halloween

El abogado Camilo Rincón, representante de la familia de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes que murió tras una golpiza en la madrugada del 31 de octubre en el barrio Barrios Unidos, aseguró que el joven intentó evitar la confrontación que terminó costándole la vida. Rincón explicó en Noticias Caracol que, según los testimonios conocidos, “hubo una reclamación airada de una de las mujeres que fueron capturadas, pero son de esas discusiones que no trascienden. No hubo ningún tipo de violencia recíproca dentro del establecimiento; fue, digámoslo así, una rencilla que generó una discusión y que finalmente se desata fuera del lugar donde compartían”. Lea también: Queda en firme captura de presunto homicida de estudiante de Universidad de Los Andes El abogado destacó que Moreno Jaramillo decidió salir del sitio precisamente para evitar un conflicto mayor. “Esteban decide retirarse del lugar para evadir este tipo de situaciones”, señaló.

Un ataque brutal

Sobre los hechos que siguieron, Rincón calificó la agresión como “miserable” y detalló que, tras recibir un golpe inicial, el joven cayó al suelo, momento en el que continuaron los ataques.“Un golpe certero lo deja inconsciente y ahí, en el suelo, es donde le propinan diferentes golpes en el rostro, en el cráneo y en varias partes del tórax”, relató. El abogado añadió que Jaime Esteban no era una persona propensa a la violencia ni a frecuentar entornos conflictivos. “No es de esas personas que frecuentan círculos donde exista un alto grado de probabilidad de que ocurran situaciones lamentables o violentas”, concluyó.

Avances del caso