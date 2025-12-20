Con la mandíbula rota por partida doble: así terminó Jake Paul tras su derrota ante Anthony Joshua

La noche del viernes en el Kaseya Center de Miami dejó una imagen difícil de ignorar. Anthony Joshua, ex campeón mundial de los pesos pesados, impuso su jerarquía y experiencia al derrotar por nocaut técnico en el sexto asalto a Jake Paul, en un combate que terminó con consecuencias físicas severas para el influencer estadounidense, quien confirmó una doble fractura de mandíbula tras el golpe definitivo del británico.

Horas después del combate, Paul compartió en sus redes sociales una radiografía que evidenciaba la magnitud de la lesión. Junto a la imagen, publicó un mensaje provocador que volvió a encender la polémica: “Doble mandíbula rota. Dame a Canelo en 10 días”. La publicación generó una avalancha de reacciones entre aficionados y especialistas, tanto por la gravedad del daño como por el desafío lanzado apenas concluida la pelea.

Sobre el ring, y aún bajo los efectos del castigo, Paul ofreció sus primeras palabras. “Mi familia, mi preciosa prometida Utah. Este deporte me ha ayudado mucho en mi vida. Por cierto, creo que me he roto la mandíbula”, dijo inicialmente. Minutos después, ya más consciente de la situación, fue más directo: “Definitivamente está rota. Pero ha estado bien. Una buena paliza de uno de los mejores que lo ha hecho nunca. Me encanta este deporte y voy a volver para conseguir el cinturón del campeonato mundial en algún momento”.

La velada captó la atención global por el contraste entre los protagonistas. Joshua llegó al combate con una carrera consolidada, múltiples títulos mundiales y un amplio recorrido en la élite del boxeo. Enfrente estuvo Jake Paul, una figura mediática con trece peleas profesionales y una sola derrota previa, cuya incursión en el boxeo ha estado marcada por el debate entre espectáculo y competencia deportiva.