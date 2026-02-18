James Rodríguez ya habría recibido su permiso de trabajo, y ahora en Minnesota cuentan las horas para su debut

Este miércoles parece que el camino para el debut de James Rodríguez se despejó: el 10 de la Selección Colombia ya cuenta con la visa de trabajo y, por ello, los aficionados del Minnesota están a la expectativa de cuándo sería el debut del colombiano.
James, quien ya podrá empezar a entrenar con el equipo de manera normal, también podrá viajar y jugar con el Minnesota, que se enfrentará este sábado a Austin FC a las 8:30 de la noche.