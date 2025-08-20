“No han dicho nada”: James Rodríguez dejó varias dudas sobre su futura renovación con León de México

El brillo del referente y capitán James Rodríguez en la Liga MX parece estar perdiendo intensidad, y no solo por sus recientes ausencias en campo con el equipo México, dirigido por el técnico argentino Eduardo Berizzo.
A medida que la nueva temporada avanza, la situación del colombiano, de 34 años, en el Club León, se ha convertido en un enigma que se extiende más allá de lo que pasa en los terrenos de juego. Su renovación parece estar en el aire.
