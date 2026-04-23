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James Rodríguez apenas ha jugado el 12 % de los minutos que ha tenido Luis Díaz en el 2026

Dos de las figuras de la Selección Colombia viven realidades opuestas de cara a la Copa del Mundo que empieza en el mes de junio. Conozca el rendimiento de cada uno a menos de 2 meses del certamen.

  • James Rodríguez con el Minnesota United y Luis Díaz con el Bayern Múnich viven dos realidades diferentes. Fotos: Getty Images
    James Rodríguez con el Minnesota United y Luis Díaz con el Bayern Múnich viven dos realidades diferentes. Fotos: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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La Selección Colombia se prepara de cara a la Copa del Mundo que se jugará en Norteamérica desde el mes de junio y a menos de 50 días de su inicio, ya se empieza a evaluar sobre la actualidad de los referentes de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

En medio de esa revisión, dos de las figuras del combinado colombiano viven realidades opuestas, pues mientras Luis Díaz llegará con un destacable rendimiento y con minutos sumados durante la temporada, James Rodríguez ya empieza a preocupar por la ausencia de tiempo en la cancha.

Lea también: Video | La locura que generó Luis Díaz tras ganar la liga con Bayern Múnich: niños le pidieron fotos y autógrafos

Los números de cada uno dan evidencia de la abismal diferencia en su presente, pues en el caso de Luis Díaz, quien cambió de club el año pasado tras su salida del Liverpool al Bayern Múnich, ha acumulado 1.796 minutos con el cuadro bávaro.

Esta cifra data de la presencia que ha tenido el guajiro en las convocatorias de su técnico Vincent Kompany, quien en lo que va del 2026 lo ha tenido en cuenta en todos los partidos disputado de la Uefa Champions League entre la fase de liga, octavos y cuartos de final, además de la Bundesliga y la Copa de Alemania.

De 15 fechas que se han jugado este año de la liga alemana, Díaz sólo estuvo ausente en la fecha 27 ante Unión Berlín debido a que estaba pagando una sanción luego de haber salido expulsado por doble amonestación ante el Bayer Leverkusen.

Además, de los 14 partidos en los que ha estado presente el extremo colombiano, en 10 ha disputado los 90 minutos. En los dos partidos de la copa alemana también ha estado hasta el pitazo final en la cancha.

Con lo jugado en su club, si se le suman los minutos acumulados en la doble fecha Fifa del mes de marzo con la Selección Colombia ante Francia y Croacia, el total de tiempo de Luis Díaz en la cancha es de 1.930 minutos.

Contrario a esto, James Rodríguez debió cambiar de club tras la no renovación con el club León de México, quien pese a hacer una inversión importante en el 10 colombiano en el 2025 previendo el Mundial de Clubes, una decisión de la Fifa y del TAS lo dejó fuera del certamen.

A partir del mes de febrero, James fue confirmado como jugador del Minnesota United, donde a pesar de buscar minutos de cara a la cita orbital, no ha podido cumplir este objetivo.

De 9 fechas que su equipo ha jugado en la Major League Soccer (MLS), Rodríguez sólo ha sido convocado en 5, pues en una aún estaba pendiente la documentación para laborar en territorio estadounidense y en tres se ha quedado por fuera debido a inconvenientes de salud.

En las cinco fechas disputadas, sólo en 3 ha pisado la cancha, siendo su debut ante el Vancouver con una derrota 6-0. En ese partido sumó 26 minutos.

Luego, ante el Seattle, entró a jugar 13 minutos. Sin embargo, la cifra más preocupante fue ante Portland, donde el técnico decidió usarlo sólo un minuto. El mayor tiempo de James en cancha con la camiseta del Minnesota fue en la US Open Cup, donde jugó ante Sacramento 66 minutos.

En total, James apenas ha jugado 232 minutos si se suma los 63 minutos que obtuvo ante Croacia y ante Francia, pues en estos partidos el seleccionador Néstor Lorenzo quiso darle tiempo en la cancha al volante.

Por ahora, se espera que el cucuteño logre sumar más minutos y llegar en óptimas condiciones para disputar la Copa del Mundo con el combinado nacional. Hasta el momento, cuenta con el respaldo del técnico argentino, quien iniciará una gira para observar de cerca a los jugadores.

Siga leyendo | Visita crucial: Lorenzo inicia gira mundialista con un viaje a Minnesota para saber cómo está realmente James

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