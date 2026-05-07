James Rodríguez podría dejar Minnesota antes de junio: ¿cómo llegará al Mundial?

Algunas jugadas destacadas en el partido ante Los Angeles FC el pasado 25 de abril parecían indicar que James Rodríguez iba a tener más protagonismo con el Minnesota United, sin embargo, pocos minutos sumó desde entonces. El sábado 2 de mayo, los de Minneapolis visitaron al Columbus Crew sin el creador cucuteño, pero consiguieron el triunfo por 3-1. El equipo comunicó que James no viaja porque estaría en un procedimiento médico programado. Según la periodista Michelle Gianonne, el agente del jugador criollo se reunió con la directiva del equipo de la MLS. Aunque “el 10” tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026, el cual puede extender hasta final de año, empero, otra posibilidad es que se rescinda por mutuo acuerdo, ya que el cucuteño planea concentrarse con la Selección Colombia desde mediados de mayo.

Un protagonismo nulo para el fichaje estrella

Cuando James Rodríguez arribó a Minnesota a inicios de marzo de 2026, fue recibido como la estrella del equipo, el fichaje estrella. La trayectoria del colombiano en el fútbol europeo y sus grandes presentaciones con el combinado nacional lo posicionaron como una estrella del fútbol mundial del último tiempo, algo que no ha podido demostrar en sus últimos 7 clubes.