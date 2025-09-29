Así recordó Fifa la actuación de James Rodríguez en el Mundial Sub-20 de Fútbol

Vigente en el fútbol a sus 34 años de edad, y próximo a jugar su tercer Campeonato Mundial de mayores, esta vez en Norteamérica-2026, la magia de James Rodríguez sigue siendo recordada.

De cara al debut de Colombia Sub-20 en el Mundial este lunes (6:00 p.m.) ante Arabia Saudita en Chile, la Federación Internacional de Fútbol (Fifa) sigue rememorando los buenos momentos del “10” con la Selección, esta vez en esa categoría.

En la Copa Sub-20 que tuvo lugar en Colombia, Rodríguez demostró talento y liderazgo. El cucuteño hizo tres asistencias y marcó esa tres anotaciones, una de penal contra Francia, otra frente a Malí y una vez de penal ante Costa Rica, con la cual el elenco local ganó 3-2 y logró el cupo a los octavos de final. Ya en cuartos, Colombia perdió 3-1 contra México.