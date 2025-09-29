x

Así recordó Fifa la actuación de James Rodríguez en el Mundial Sub-20 de Fútbol

James Rodríguez fue una de las sensaciones en ese Mundial, disputado en Colombia en 2011. Marcó tres goles y evidenció que estaba para grandes cosas en el fútbol.

  • James Rodríguez fue una de las figuras del Mundial Sub-20 en 2011. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

hace 2 horas
Vigente en el fútbol a sus 34 años de edad, y próximo a jugar su tercer Campeonato Mundial de mayores, esta vez en Norteamérica-2026, la magia de James Rodríguez sigue siendo recordada.

De cara al debut de Colombia Sub-20 en el Mundial este lunes (6:00 p.m.) ante Arabia Saudita en Chile, la Federación Internacional de Fútbol (Fifa) sigue rememorando los buenos momentos del “10” con la Selección, esta vez en esa categoría.

En la Copa Sub-20 que tuvo lugar en Colombia, Rodríguez demostró talento y liderazgo. El cucuteño hizo tres asistencias y marcó esa tres anotaciones, una de penal contra Francia, otra frente a Malí y una vez de penal ante Costa Rica, con la cual el elenco local ganó 3-2 y logró el cupo a los octavos de final. Ya en cuartos, Colombia perdió 3-1 contra México.

Este lunes, a través de su cuenta de X, la Copa Mundo Fifa, recordó la buena presentación del centrocampista, quien al poco tiempo después se convertiría en referente del fútbol en el país.

“Casi todo lo que toca se convierte en algo bueno. Incluso un pase intrascendente tiene su misión estética. Por momentos es determinante y por otros clarificador. Pasa por secuencias en las que quiere hacer más de lo que se necesitaría en ese momento, quizás. Busca dar un pase gol cuando lo más fácil era otra cosa. Pecados de juventud, seguramente”, escribió Fifa en referencia a Rodríguez.

“Pero, a los 19 años, James Rodríguez regala dos lecciones en la Copa Mundial Sub-20 de la Fifa que se disputó en Colombia en el 2011: la primera es que, pese a que anteriormente su paso por las selecciones juveniles había sido casi nulo, el 10 del equipo que dirigía Eduardo Lara tenía jerarquía de sobra para ponerse la Tricolor. La segunda, que un talento de su calibre no debería tener una jaula táctica que lo margine. La lección la tomaría José Pekerman y, unos años después, James sería una de las grandes figuras de la Copa Mundial de la Fifa Brasil 2014”, agregó el ente que regula el fútbol.

