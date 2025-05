“Que pase la página ya”: el mensaje de Óscar Córdoba y Faustino Asprilla a James Rodríguez

El silencio de James Rodríguez tras la eliminación de Club León en la Liga MX no ha pasado desapercibido. Desde la dolorosa derrota ante Cruz Azul el pasado domingo, el 10 de la Selección Colombia no ha dado declaraciones y permanece ausente de las conversaciones públicas, un mutismo que ha encendido las alarmas tanto en México como en Colombia. Pero mientras los ecos de la frustración deportiva resuenan en suelo azteca, en Colombia lo tienen claro: es momento de pasar la página y enfocarse en lo realmente importante, la clasificación al Mundial de 2026.

Óscar Córdoba, ícono del arco colombiano y campeón de América con la Tricolor en 2001, fue contundente al referirse al presente de James. “Lo que tiene que pensar James es en las eliminatorias y el Mundial; lo que pase con ese equipo, vaya y venga”, sentenció en ESPN, haciendo referencia al Club León. Córdoba no dudó en cuestionar la expectativa que algunos tenían sobre lo que podía lograr el cucuteño en un equipo que, a su juicio, no es protagonista en el torneo mexicano.

Y no es poca cosa. El rendimiento físico de James en este semestre ha sido, con altibajos, mucho más constante que en ciclos anteriores. Córdoba lo resalta: el hecho de que el colombiano no llegue recargado de minutos ni con fatiga acumulada puede ser una ventaja clave para los compromisos cruciales de junio frente a Perú y Argentina.

“Podían llevar a Messi y no iban a salir campeones porque es un equipo que no pelea el título allá. Le tocó con Cruz Azul, que iban primeros, y eso es lo que menos deberíamos mirar”, dijo, desviando la atención de los resultados colectivos hacia lo que considera verdaderamente valioso: el rendimiento individual de James. “Lo que uno tiene que mirar es su rendimiento, cuando pudo estar bien físicamente, jugar y participar durante tantos partidos seguidos”.

“Es algo muy bueno por lo que se viene en eliminatorias y pensando en el Mundial James debería estar pensando en eso: prepararse con la mentalidad de clasificar y jugar el Mundial”, remató el exportero.

Quien también se sumó al mensaje fue Faustino Asprilla, otra leyenda de la Tricolor, quien con su estilo directo dejó claro que el interés por el Club León —incluso si llegara a disputar o ganar el Mundial de Clubes— es mínimo frente a la prioridad nacional. “A mí me vale cinco el León. Estoy pensando en la Selección. Me da igual si sale campeón del mundo o no. Estoy seguro de que la gente no está pensando en que salga campeón. ¿De qué le sirve salir campeón?, ¿qué gana la Selección con eso?”, cuestionó.

Y para cerrar su argumento, lanzó una comparación tajante: “Me pueden decir cuánta plata invirtió el París Saint-Germain en Messi y no ganaron nada. Él se preparó para ir al Mundial, punto. Es lo que tiene que hacer. ¿Creen que a Messi le importa eso?”.