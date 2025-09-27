James Rodríguez, sin técnico: Eduardo Berizzo renunció como entrenador del León de México

Otro capítulo en los banquillos del fútbol mexicano ha terminado. El argentino Eduardo ‘Toto’ Berizzo renunció en la tarde de este sábado 27 de septiembre a la dirección técnica del Club León de la Liga MX, a consecuencia de la crisis de resultados en el torneo Apertura 2025.
“En un acto de nobleza pocas veces vista en el fútbol, Eduardo Berizzo nos ha compartido que su etapa como director técnico del club León concluye, presentando su renuncia”, informó el equipo esmeralda a traves de un comunicado.
El Club León detalló que la renuncia del estratega argentino, fue “aceptada de común acuerdo” y que “la decisión fue muy dolorosa para nosotros”. Berizzo, de 55 años de edad, dijo adiós luego de que el León perdiera 2-0 en su visita a los Bravos de Juárez por la undécima fecha del torneo Apertura 2025.