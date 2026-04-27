James Rodríguez volverá a jugar este martes 28 de abril, el capitán de Colombia habla de cómo llegará al Mundial

Las noticias sobre James Rodríguez han sido positivas en los últimos días. El pasado sábado 25 de abril, Minnesota United (el equipo de James) recibió a Los Angeles FC (LAFC) en la décima fecha de la MLS. El director técnico neozelandés, Cameron Knowles, alineó a Rodríguez como titular por primera vez en el campeonato. James tuvo un buen partido, con aportes en ataque y defensa; le brindó equilibrio e ideas a la escuadra de Minneapolis. Sin embargo, esto no se pudo ver reflejado en el marcador. Jugó 62 minutos, remató 6 veces (2 de ellas al arco), dio 49 pases correctos de 59 (83%) y 34 llegaron a destino de 44 intentados en campo rival (77%), además de recuperar 5 veces el balón.

El detalle de que James quitó la pelota en cinco ocasiones ilustra su compromiso en facetas del juego que no son su fuerte, como es el caso de la defensa. El colombiano terminó el compromiso con una nota general, según Sofascore, de 7.8, siendo el mejor calificado de Minnesota en la derrota 0-1 en condición de local. Posterior al compromiso, en rueda de prensa, el entrenador Knowles habló del partido del número 10: “James estuvo muy bien, se movió alrededor del campo y nos brindó ideas en ataque. Salió en el minuto 62 porque se necesitaban jugadores frescos en ataques, no porque estuviera mal”, comentó el neozelandés.

Palabras esperanzadoras de James