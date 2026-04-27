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James Rodríguez volverá a jugar este martes 28 de abril, el capitán de Colombia habla de cómo llegará al Mundial

El volante creativo y capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, se manifestó después de su primera titularidad en MLS con Minnesota United. Faltan 45 días para el inicio del Mundial.

  • Minnesota United es el equipo número 12 en la carrera de James Rodríguez. FOTO: GETTY
    Minnesota United es el equipo número 12 en la carrera de James Rodríguez. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 21 minutos
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Las noticias sobre James Rodríguez han sido positivas en los últimos días. El pasado sábado 25 de abril, Minnesota United (el equipo de James) recibió a Los Angeles FC (LAFC) en la décima fecha de la MLS. El director técnico neozelandés, Cameron Knowles, alineó a Rodríguez como titular por primera vez en el campeonato.

James tuvo un buen partido, con aportes en ataque y defensa; le brindó equilibrio e ideas a la escuadra de Minneapolis. Sin embargo, esto no se pudo ver reflejado en el marcador. Jugó 62 minutos, remató 6 veces (2 de ellas al arco), dio 49 pases correctos de 59 (83%) y 34 llegaron a destino de 44 intentados en campo rival (77%), además de recuperar 5 veces el balón.

El detalle de que James quitó la pelota en cinco ocasiones ilustra su compromiso en facetas del juego que no son su fuerte, como es el caso de la defensa. El colombiano terminó el compromiso con una nota general, según Sofascore, de 7.8, siendo el mejor calificado de Minnesota en la derrota 0-1 en condición de local.

Posterior al compromiso, en rueda de prensa, el entrenador Knowles habló del partido del número 10: “James estuvo muy bien, se movió alrededor del campo y nos brindó ideas en ataque. Salió en el minuto 62 porque se necesitaban jugadores frescos en ataques, no porque estuviera mal”, comentó el neozelandés.

Palabras esperanzadoras de James

Con buen ánimo se le vio a James Rodríguez después de su mejor partido desde que arribó a tierra estadounidenses. El colombiano dio su visión del compromiso, estado de forma y cómo llegará al Mundial: “Jugué de muy buena manera; lastimosamente, perdimos; eso hace parte del fútbol. En lo personal, me siento bien a pesar de haber estado fuera varios partidos. Hoy quería hacer gol, por eso intenté de todo lado, siempre quiero competir y ayudar”.

El “10” espera tener continuidad y aseguró que llegará en óptimas condiciones a Norteamérica 2026: “Faltan 6 partidos antes de ir a la Copa del Mundo, estoy enfocado en lo que pueda jugar. Al Mundial llegaré bien, de buena manera; falta un mes y he estado entrenándome al máximo; todo eso va a servir”.

El próximo compromiso para James Rodríguez y Minnesota United será este martes 28 de abril en condición de visitante ante San Jose Earthquakes a las 9:00 p.m., hora de Colombia. El juego corresponde la Copa de Estados Unidos.

Le puede interesar: Video | James Rodríguez estuvo cerca de marcar gol con Minnesota United ante Los Angeles, ¿cuántos juegos le quedan antes del Mundial?

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