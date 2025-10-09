“Te amo mi pai, ¿cómo te me vas a ir?”: así fue la conmovedora despedida de Jaminton Campaz a Miguel Ángel Russo

La noche del 16 de diciembre del 2023, en el estadio Único Madre Ciudades de Santiago del Estero, ciudad ubicada al norte de Argentina, el futbolista colombiano Jaminton Campaz le demostró al mundo el cariño que sentía por el técnico argentino Miguel Ángel Russo. Rosario Central, cuadro en el que ambos trabajaban, acababa de proclamarse campeón de la Copa de la Liga de Argentina, tras vencer 1-0 a Platense. Russo hablaba para un canal de televisión con su habitual alegría y tranquilidad, cuando Campaz, con una gorra rosada en la cabeza, se le acercó para abrazarlo.

-¿Qué pasa, bicho?, dijo Russo cuando vio que el extremo colombiano se le acercaba. Se miraron con la complicidad de un padre y un hijo. El periodista le preguntó a Jaminton por una promesa que le había hecho el entrenador. -“Hay que cumplir”, manifestó en tono de pregunta el comunicador. -Un mercho, un mercho (haciendo referencia a un carro Mercedes Benz), respondió Campaz entre risas. Después abrazó a Miguel Russo, quien expresó que sentía mucho cariño por los jugadores colombianos, y se fue.

¿Qué dice la sentida carta de despedida de Jaminton Campaz a Miguel Russo?

La última vez que Jaminton Campaz abrazó a Miguel Ángel Russo fue el 14 de septiembre de 2025, cuando el entrenador viajó con Boca Juniors a Rosario para enfrentar a Central por el torneo argentino. Todos los futbolistas del equipo “canalla” se acercaron. El “Gigante de Arrollito”, como se conoce al estadio donde el cuadro del colombiano es local, estalló en un grito: “Ole, ole, ole, Russo, Russo”.

El 14 de septiembre de 2025 el futbolista Jaminton Campaz abrazó a Miguel Russo antes del inicio del partido entre Rosario Central y Boca Juniors por el torneo argentino. Foto: tomada del instagram de @Bicho08

La gente quería a Miguel Ángel, fallecido el 8 de octubre a los 69 años en Buenos Aires. Sus futbolistas mucho más. El técnico, un hombre tranquilo, con la medida justa entre “soltar y apretar” que tienen los padres, se ganó el corazón de todos los jugadores que dirigió. Pero siempre, con los más jóvenes, entabló una relación cercana. Para el colombiano Campaz fue como un padre.

Por eso al futbolista, nacido en Tumaco, Nariño, hace 25 años y quien se dio a conocer en el país con el Deportes Tolima, lloró con amargura su fallecimiento. La noticia de la muerte de Miguel Ángel Russo tomó a Jaminton Campaz en la concentración de la Selección Colombia en Houston, Texas, donde el sábado jugará un partido amistoso contra México. Seguro lloró. En sus redes sociales, publicó un sentido mensaje acompañado de fotos junto a Russo. “Mi viejo, mi Pai, cómo te voy a extrañar. Qué vacíos nos dejas a los que te amamos y te queremos de verdad. Gracias por enseñarme el día a día. Gracias por hacerme mejor persona. Gracias por enseñarme el camino del buen fútbol y la vida”, empieza la publicación.

“Te amo mi Pai, te voy a extrañar con esa sonrisa que mantenías, siempre feliz de la vida. Disfrutabas mucho del fútbol y recuerdo tus últimas palabras ´DISFRUTA MI BICHITO´. Te voy a extrañar mi viejo... Los desayunos, cuando entrenábamos en el gigante, los almuerzos, que me decías vamos a comer mariscos... como te me vas a ir? DESCANSA EN PAZ PAPÁ. Mucha fuerza para toda tu familia mi viejo nos dejas un vacío”, continúa.