Sinner se impuso ante Popyrin y progresa en el US Open

Resistiendo la presión de Carlos Alcaraz, el italiano Jannik Sinner sorteó este jueves sin dificultades al australiano Alexander Popyrin y se anotó en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.

El número uno mundial se impuso por 6-3, 6-2 y 6-2 a Popyrin (36º), el verdugo de Novak Djokovic en la pasada edición del Grand Slam de Nueva York.

Sinner, que también había perdido su único precedente ante el australiano, no dejó esta vez resquicios para la sorpresa en dos horas de sólido tenis en la pista central.