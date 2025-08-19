¿Jarlan Barrera está físicamente para ser titular con el DIM tras su buen debut en Liga?

“Le fue muy bien. Se notó que venía preparado, entrenado. Creo que aplacó las dudas que generaba su llegada por como salió de otros equipos. Tener futbolistas con su calidad técnica es una ventaja. Es un jugador que pasa bien la pelota, busca espacios en profundidad, cobra bien y tiene muchas aptitudes técnicas en la parte ofensiva”, analizó el formador y académico antioqueño Miguel Cadavid. En su debut, Barrera se movió con libertad en la segunda zona de volantes, detrás de los delanteros. Cumplió la función de “10”, que lleva en su camiseta. Su primera intervención terminó en una buena asociación con Léider Berrío.

Jarlan le hizo un pase de taquito a Léider, quien le entendió la intención que tenía, por lo que se movió hacia el área, sabiendo que, por la visión de juego que tiene, el volante samario le pondría el balón adentro, con la fuerza y velocidad justa. Así pasó. La jugada terminó en el gol del empate, anotado por Fydriszewski. Después, Jarlan –conocido como “El Talento”–, puso un pase en profundidad a “El Polaco”, quien solo, dentro del área, definió a las manos del guardameta nariñense. Luego se dedicó a buscar espacios, casi que caminando todo el tiempo, donde asociarse con sus compañeros.

¿Qué dijo Alejandro Restrepo sobre el debut de Jarlan Barrera?

El técnico del DIM, Alejandro Restrepo, aseguró después del encuentro que el ingreso de Jarlan ayudó al equipo rojo a disfrutar más el juego en la segunda parte, a tener visos del fútbol que mostró en el primer semestre del año, cuando fue finalista.

“Hubo un momento del juego donde pareció que jugamos con defensa impar, pero lo que quisimos fue que Esneyder Mena hiciera el recorrido completo de la banda derecha cuando no tuviéramos la pelota para que Jarlan no debiera desplazarse tanto, aunque sí debía ayudarnos cuando no teníamos el balón”, concluyó el timonel paisa.