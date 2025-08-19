¿Jarlan Barrera está físicamente para ser titular con el DIM tras su buen debut en Liga?

Como el lanzador panameño Mariano Rivera en los Yankees de Nueva York, Jarlan Barrera se podría convertir –mientras recupera su mejor forma física–, en un excelente finalizador de partidos con el Medellín.
El volante samario, 1,71 metros de estatura, algo pasado de kilos –¿o sería efecto visual por la camiseta blanca?–, jugó poco más de media hora en la victoria 1-2 del cuadro rojo contra Deportivo Pasto. Ingresó al minuto 63 por Jáder Valencia. El aporte futbolístico, en su debut con El Poderoso, fue fundamental para concretar la remontada.