Exfigura de Nacional estaría cerca de reforzar al DIM, ¿de qué depende que se concrete el negocio?

El volante samario, de 29 años, terminó por mutuo acuerdo el contrato que tenía con el Deportivo Cali después de que finalizó el Apertura. La mala situación económica de la entidad vallecaucana, que llevó a que no pudiera pagar a tiempo la nómina de futbolistas, fue el motivo principal para terminar el acuerdo.

Barrera no lo encontró. Aunque en el elenco paisa le dieron el chance de entrenar, hubo un momento donde el vínculo se rompió . Al mediocampista costeño lo vieron jugando en los torneos de Campo Valdés, en la ciudad. El Cali lo firmó en enero del 2024. En el Valle del Cauca renació como futbolista. Por eso, su salid fue extraña. Pero el jugador quería algo diferente: estabilidad.

En cuanto el futbolista terminó contrato con Cali, sus empresarios lo ofrecieron a todos los equipos del fútbol colombiano, menos a Nacional, de donde no salió bien. En casi todos le cerraron la puerta. Quizás pensaron en los antecedentes de indisciplina – borracheras – , o en el poco cuidado que tuvo con su alimentación en el pasado.

Una fuente fiable le dijo a la periodista C amila Sañudo de Q’Hubo Medellín que en el único club donde no vieron problema en la llegada de Barrera fue en el DIM . Sin embargo, el cuadro rojo tiene una política de tener a dos futbolistas por posición. El miércoles Federico Spada, director deportivo del club, le dijo a este diario que, con los carrileros derechos que firmarán el fin de semana, quedaban completos los 22 jugadores profesionales y los sub-20 que habían inscrito.

De hecho, se dice que le habrían ofrecido un contrato por un año y medio (18 meses). No obstante, desde el cuadro rojo no han confirmado nada, pero la llegada de Jarlan no incomodaría al entrenador Alejandro Restrepo, quien lo dirigió en 2021, cuando estuvo al frente del primer equipo de Atlético Nacional.